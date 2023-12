Javnost je danas potresao video snimak bivše zadrugarke Rade Vasić, kada je objavila svoju jelku na tiktoku, ali je Rada se snimila bez kose.

Naime, Rada Vasić je pre nekoliko meseci progovorila o opakoj bolesti protiv koje se borila, ističući da su Radetu, njenom suprugu, otkazali burbezi.

- Nije dobro. Razboleli smo se. Rade je u Nišu na dijalizi. Bubrezi su mu otkazali. Ostali smo bez para. Kad je muž zarađivao, imali smo. Imamo mi kuću, ali ja to ne mogu sad prodati. Ovo stanje se zove skupoća. Lekovi koštaju. Moramo ih kupovati. Treba nam ekstra hrana. Ne smemo jesti svinjetinu, već moramo jesti teletinu, a ona je preskupa. Svaki dinar košta - kazala je tad Rada Vasić

Sada se Rada, u ovom izdanju, uključila u lajv na društvenoj mreži tiktok, zajedno sa Branislavom Radonićem Brendonom, koji se rasplakao kada je video Radu ovako, ali kako ona ističe, sada ide na hemoterapije.

- Radetu oba bubrega otkazala, sada ide na dijalize. Sada smo sve ostavili na Bogu, ako nas spasi, dobro je - rekla je Rada.

- Hoćeš da ti pošaljem neku periku - pitao je Brendon.

Imam malaksalost, znojim se, ne mogu to da podnesem. I za uspomenu od tebe bih prihvatila...Imam bolove, umorim se, stvarno mi nije lako. Ta hemoterapija je teška terapija. Poplavela sam bila. Ja ne mogu, ja sam na pet minuta vikala: "Ne mogu", ma mora bre, moram da ustanem! Ja spremam, čistim, spavam jedno sat vremena, kao da sam pijana. Ja ustanem! Odmah idem, umijem se malo - rekla je Rada.

- Jao Rado, rastužila si me sada. Baš mi je žao, nisam znao da si bolesna - rekao je Brendon.

- Nisam htela da se pojavim, nisam htela zbog kose, imam Brendone periku, ali ne mogu da je podnesem. Stavim kape i to, ali ne mogu da nosim kapu po kući. Dobre doktore imam, podržavaju me, vole me, tu terapiju primam, dolazi sanitet, doveze me i vraća me. Isto tako i Radeta i mene. Koliko bi plakao kada bi čuo da sam umrla, kada sada plačeš - rekla je Rada Vasić.

Podsetimo, video snimci Rade i Brendona iz "Zadruge 2" mnoge i dan danas nasmejavaju, te su tako iz druge sezone ostali u korektnim odnosima.

Autor: N.Ž.