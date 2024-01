'DECA SU ME UHVATILA KAKO GLUMIM DEDA MRAZA!' Sergej Ćetković progovorio o proslavi praznika u njegovom domu, pa otkrio na koji način on VASPITAVA decu!

Praznici u domu Sergeja Ćetkovića imaju posebnu notu. Uz suprugu Kristinu i ćerkice Lolu i Milu veselju nikada kraja.

Nakon dočeka Nove godine, slede Badnje veče i Božić i uručivanje poklona. Sergej Ćetković posebno voli ovo doba godine jer osim što se euforija oseća u njihovom domu, naviru i sećanja na detinjstvo kako su se nekada obeležavali praznici.

- Onog trenutka kada krenemo da kitimo jelku, tako krenu i sećanja iz detinjstva i svi lepi osećaji. Volimo praznike i radujemo se slavi i Božiću. Sve što nas očekuje u narednih nekoliko meseci će biti divno. Kao roditelji osluškujemo želje svoje dece i gledamo da budemo dobar Deda Mraz u toj priči jer su one dovoljno velike da znaju da on ne postoji, već da je tu tata, kroz osmeh kaže Sergej koji se trudi da udovolji onim željama mezimica koje smatra razumnim i korisnim.

U bajke više ne veruju, a pevač kaže da su drugi, umesto njega glumili Deda Mraza iz jednog vrlo praktičnog razloga.

- Same su otkrile pre nekoliko godina da su mama i tata zaduženi za sve poklone od imaginarnih likova. Uhvaćeni smo na delu, pogotovo kao Zubić vile, bio sam to u nekom trenutku. Međutim, nisam nikada glumio Deda Mraza, nemam dovoljno veliki autfit za to, kroz osmeh priznaje Ćetković i dodaje:

- Ali je bilo prijatelja koji su to radili. Sada su poželele neke telefone, tablete, ali gledamo da ih sačuvamo od svega toga. Najbolje je da budu što više u društvu drugara i da vreme provode napolju.

Iako bi voleo da detinjstvo provode u prirodi ili makar odvojeni od inovacija tehnologije, Sergej kaže da je svestan svega što je donelo novo doba i deca danas drugačije razmišljaju.

- Nemoguće je da ih čovek u potpunosti ogradi, ali ako osluškujemo šta rade i kako se ponašaju, onda možemo otkriti neke nedostatke i videti da li su okej sa svim što ih napada. Živimo u prilično teškom i čudnom vremenu, pogotovo za njih. Možda će se bolje snaći, ali moramo da se i mi nađemo njima, kaže pevač koji smatra da nijednom roditelju danas nije lako da shvati kako funkcionišu nove generacije.

Sergej je u čast svojih mezimica Lole i Mile osmislio i crtane filmove sa njihovim imenom.

- Radimo non stop, rade se nove epizode crtaća, ono što me posebno raduje je što će biti čokolade sa dva ukusa. Njih dve su bile razlog da krenemo u taj projekat, da deci ponudimo nešto kvalitetno. Razvili smo svašta nešto uz te crtane filmove, kaže pevač koji je miljenik ne samo žena, nego i muškaraca koji ga često zamole da bude deo plana kada prose devojku ili čestitaju rođendan. Sergeju, kako kaže, to ne pada teško već ga čini ponosnim.

- Po celi dan snimam želje i čestitke, čestitam rođendane, mirim ljude, ne znam više ni koliko je bilo prosidbi na mojim nastupima. Drago mi je što mogu da budem od pomoći i koristi svojom muzikom. Veseli me što mnogi parovi prvi ples igraju uz moje pesme, što na taj način ulaze u zajednički život.

Moje žene i raspust diktiraju putovanje

Sergej kaže da se uvek raduje porodičnim putovanjima, ali da u odabiru destinacije ne učestvuje. To prepušta supruzi i ćerkama, sa čijim obavezama se usklađuje.

- Moje žene su zadužene za odabir destinacija za putovanje, čekam da mi kažu kada kreće raspust, pa se organizujemo po tome. Što se mene tiče, uzimam kofer i krećemo, kaže Ćetković.

Autor: N. Ž.