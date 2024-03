U subotu, 16. marta navršava se tačno 14 godina od kako je pevačica Ksenija Pajčin tragično nastradala u svom domu. Naime, Ksenijin tadašnji dečko, maneken, Filip Kapisoda usmrtio je pevačicu u njenom stanu na Voždovcu, a nakon toga je i sebi oduzeo život.

Njihova tela pronađena su sa prostrelnim ranama od vatrenog oružja. Prema izvorima bliskim istrazi, otkriveno je da je Ksenijino telo bilo u hodniku, a Filipovo u sobi, dok je pored njega bio pištolj. Pevačica je imala ulaznu i izlaznu ranu na glavi, dok je maneken imao samo izlaznu ranu na temenu, što je ukazalo na to da je Filip ubio Kseniju, a onda pucao sebi u usta.

Naime, njihova veza punila je novinske stupce skoro svakodnevno, a mnogi kažu da je njihova ljubav bila burna i puna skandala, ali i da su se voleli i mrzeli. Spekulisalo se o tome da su se njih dvoje svađali danima pred ovu tragediju, a da je nakon kobnog sukoba Ksenija obukla jaknu i krenula iz stana, ali ju je Filip ubio na vratima.

Takođe, o njenoj vezi sa bivšim zadrugarom Zvezdanom Slavnićem, dosta se pričalo i pisalo, a mnogi je karakterišu kao najzdraviju, pravu tinejdž ljubav.

S tim u vezi, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Slavnićem, koji je ekskluzivno za naš portal, na samom početku, prisetio upoznavanja sa pokojnom Ksenijom.

- Ima jedna anegdota u vezi našeg upoznavanja. To se desilo na Kopaoniku, tada se mom prijatelju ona svidela mnogo, to se sećam. Njena pojava, kada je ušla, svidela se njemu, ali i meni. On je to meni prvi spomenuo, naravno da sam ga u tom trenutku podržao i rekao mu: "Jeste, lepa je, priđi joj". Sećam se našeg prvog susreta, bilo je to jer joj je taj prijatelj prišao i da smo svi pričali o njemu i njoj. Iskreno ona se njemu svidela, ali se tu ništa nije desilo...Međutim, posle ne znam koliko dana, tadašnji jedan moj drug mi se javio i rekao mi da mu je Ksenija rekla da sam joj se svideo i da je želela da se vidi sa mnom. Upoznali smo se tako što smo se našli u klubu pred kraj Knez Mihailove, bio je onaj klub "Metro", tu su tada izlazili mladi. Bilo je to top mesto, znate tada nije bilo toliko klubova i kafana. Nije bilo tada mobilnih telefona, nismo se čuli, nego kada se dogovorimo tada se nađemo. Bio je to lep izlazak nakon kojeg smo otišli na Dorćol. Kao da je juče bilo na Dorćolu, tako sam se upoznao sa njom - rekao je Zvezdan.

Često se pričalo i pisalo o tome da kada god Zvezdan Slavnić priča i priseća se momenata i veze sa Ksenijom, što je bio slučaj i tokom njegovog boravka u "Zadruzi 6", da ima neku žal za tim odnosom, ali je to zapravo suprotno! Kako je istakao, on ima žal za tim što je Ksenija završila tako tragično, te i da nije rođena za ovaj prostor, već za negde, kako kaže, preko.

- Ne, nemam ja taj žal, imam žal za tim što je završila tako kako je završila. Ona i ja smo se razišli deset meseci pre nego što sam ja otišao tamo gde sam otišao, na onaj koledž. Žao mi je što je neko tako kvalitetan završio rano, nije ona rođena za ovde, ona je rođena za negde preko, njena pojava je sve ostavljala bez reči. Ona je meni bila prva neka, velika ljubav, ali klinačka. Nije se još ništa uprljalo, nije još život počeo da nas kvari kako ume. Kada se setim toga i načina na koji je završila, to mi je užasno - rekao je Slavnić.

Kada je reč o tome kako je saznao za njenu smrt, kao i gde je tada bio, Zvezdan otkriva je bio u Kruševcu, te i da je prilikom njenog poslednjeg gostovanja, koje je kako kaže pratio iz zatvora, kada je pričala o njemu, video apel za pomoć, tj. za razgovor sa, kako Slavnić kaže, nekim kome ona veruje.

- Ja sam tada bio u Kruševcu...Ta poslednja njena emisija, gde su spominjali mene, gde je ona spominjala mene... Mnogo godina je prošlo od kada se to desilo, ja sam bio u Kruševcu i gledao sam tu emisiju. Video sam njen neki vapaj da je jako loše i čim me je na taj način spominjala, verovatno da sam bio napolju, došao bih do nje da vidim šta se dešava. Meni se činilo da je neki vapaj, a posle toga mi taj splet okolnosti govori da sam bio u pravu, da je bila u nekom problemu. Taj vapaj nije za mnom, kao za nekim dečkom ili ljubavlju, meni je tako delovalo kao da želi da se poveri nekome kome je verovala, verovatno...Ja nisam znao da su imali takve trzaje i da je takva problematika, već naprotiv, da su u ljubavi i da se vole - isakao je Zvezdan.

Takođe, otkrio nam je i da li se nakon tragične smrti Ksenije Pajčin, čuo sa njenim roditeljima.

- Jedan deo je preko, a majka je... Već je prošlo mnogo, nisam hteo da čačkam. Moja mama se videla sa njom posle dugi niz godina, ali su se slučajno srele. Nisam hteo da se vidimo, šta ja mogu tu da pomognem, izgubila je dete?! Videla bi me i vratile bi joj se neki brižniji dani, pa bi joj samo bilo loše - rekao je Zvezdan.

Za sam kraj, priznao je da je bio na grobu kod Ksenije par puta.

- Naravno da jesam. Imam i druga koji je tamo sahranjen, svratio sam par puta, naravno da sam došao. Ali ne mogu da gledam to i kod druga da idem, to mi je jako teško... I on i ona su prerano izgubili živote, ali jesam otišao, nisam išao ne znam koliko puta. I ovo što sada pričam je nekako više pokazujem poštovanje, nego nešto drugo - zaključio je Zvezdan za Pink.rs.

Autor: Nemanja Brajović