JEDNU TAJNU ODNELA JE U GROB! Ksenija Pajčin zbog moćnika morala da pobegne u Grčku, on joj se ŽESTOKO OSVETIO!

Juče, 16. marta, navršilo se tačno 14 godina od ubistva pevačice Ksenije Pajčin, koju je tog 16. marta 2010. godine usmrtio tadašnji dečko Filip Kapisoda, a potom sebi odužeo život. Na početku 2000-tih bila je na vrhuncu karijere, a kako se priča, tada je snimila i album, koji nikada nije objavljen.

Naime, tadašnji urednik jedne izdavačke kuće je bio ludo zaljubljen u nju, ali Ksenija je želila samo poslovnu saradnju sa njim i ništa više, što je njega jako razljutilo.

Pokojna Ksenija je odmah nakon NATO bombardovanja naše zemlje snimila album, koji je za ono vreme bio nešto totalno novo. Ona je pregovarala o njegovom izdavanju sa svim tadašnjim izdavačkim kućama, pa je tako došla i do urednika jedne od najuspešnijih (ime i prezime poznati redakciji, prim. aut.). Taj čovek je bio ludački zaljubljen u Kseniju, koja je tada bila jedna od najatraktivnijih pevačica na našoj sceni - rekao je dobro upućen izvor, pa dodao:

On je na sve načine pokušavao da je osvoji, ali ona uopšte nije bila zainteresovana za njega. Kad ga je odbila i jasno mu stavila do znanja da s njim ne želi ništa, bio je vrlo besan, pa je rešio da joj se osveti. Pošto je bio uticajan, imao je dobre kontakte s tadašnjom vlašću i povukao je sve veze koje je imao s produkcijom i producentima koji su stajali iza tog albuma i on je zabranjen. Kako je Ksenija tada govorila prijateljima, stavljen je u fioku. Njoj je to teško palo, pa je ubrzo pobegla u Grčku. Jedan od razloga je bio i taj da se skloni od tog čoveka i njegovih pretnji. Bilo bi divno kad bi neko posthumno objavio te pesme u Ksenijinu čast - kazao je on za "Kurir".

Inače, da je Pajčinova snimila album koji nikad nije objavljen, svojevremeno je potvrdila i sama pokojna pevačica, ali tada nije otkrila zbog čega se to desilo.

- Karijeru sam počela u grupi "Dak". Dosad sam objavila albume "Too Hot To Handle", "Sviđa mi se on", jedan je ostao u fioci zbog firme koja je stajala iza njega, "Extreme", "Sigurna" i "The best of". Trenutno radim, napisala sam dve ekstra pesme i uzimam još nekoliko - ispričala je tada Ksenija.

Autor: pink.rs