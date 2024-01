ISPLIVALA ISTINA O MRKINOM TESTAMENTU?! Svi se pitaju zbog čega ga je promenio TRI NEDELJE PRED SMRT?! ŠOK!

Isplivala na videlo tajna testamenta Milutina Mrkonjića Mrke, koji se promenio neposredno pred njegovu smrt.

Testament Milutina Mrkonjića Mrke izmenjen je tri nedelje pre nego što je političar preminuo, a kako pišu domaći mediji, sada je poznato i zbog čega je on doneo odluku o izmenama u testamentu.

Kao da je predosetio da će ovoga puta boravak u bolnici imati samo jedan mogući epilog, Milutin Mrkonjić je prema rečima izvora, potegao sve moguće veze kako bi u jeku pandemije korona virusa lekari dozvolili da ga u bolničkoj sobi poseti advokat.

Naime,Milutin je samo tri nedelje pred smrt odlučio da u svoj testament unese izmene, a evo kako je podelio svoju imovinu.

Čak ni Ana nije znala šta se dešava. Advokat je došao i Mrka je sastavio drugi testament. Stan u kome su živeli on i Ana poslednjih pet godina, u Krunskoj ulici na Vračaru, ostavio je Ani pošto su zajedno uložili novac u njega i opremili ga luksuznim stvarima. Drugi stan u kojem je živeo sa ženom Dašom dok su bili zajedno, i koji je takođe na Vračaru, ostavio je njoj. Oni nisu mogli da imaju dece, pa je bilo logično da će sve ostaviti Ani i Daši. Iako se njih dve lepo slažu, Milutin nije hteo ništa da prepusti slučaju, pa je ovim postupkom obezbedio obe. Tek kada su ga stavili na respirator, Bekuta je saznala da je Mrka menjao testament i bilo joj je mnogo teško. Tek tada je u stvari shvatila da je predosetio kraj - kaže izvor za "Star".

Iako su Ana i Daša u dobrim odnosima, izvor otkriva da bi Mrkina supruga, ukoliko bi to želela, kao zakonita supruga mogla da uloži žalbu kako bi oba stana pripala njoj.

- Ne verujem da će do toga doći, pa i Ana i Daša su van sebe zbog njegove smrti. Najmanje ih zanima imovina, ali ako bude htela, kao zakonita žena može da napravi problem i uloži žalbu na to što je stan u Krunskoj ostavio Ani. Ima pravo da insistira da se veštači njegov testament i tada treba da se dokazuje da ga je sastavio pri čistoj svesti i svojom voljom. Međutim, ubeđen sam da do toga neće doći. Ana je od početka bila svesna koliko Milutin poštuje Dašu, verujem da će nih dve ostati u dobrim odnosima i da će se u ovom teškom periodu naći jedna drugoj - završava izvor za pomenuti list.

