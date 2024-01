'DRAGAN JE ODGOVOR KO JE JOVANA JEREMIĆ' Voditeljka otkrila zašto je zavolela biznismena: Veza sa mnom donosi status i moć...

Voditeljka Jovana Jeremić uživa u ljubavi sa biznismenom Draganom Stankovićem, sa kojim planira i brak i da mu rodi sina.

Jovana je sada u jednom svom intervjuu otkrila zbog čega je Dragan poseban i zašto je ljubav njenog života.

- Ja dosta krijem privatan život. Šta ljudi znaju o meni? Znaju mog prvog muža. Bilo je tu dosta stvari. Ja nisam kaluđerica, što kaže Ceca "nije da ja nisam bila ni sa kim posle Arkana". Nije da ja nisam bila ni sa kim posle Voje, ali nisu zavredili da da budu prikazani u javnosti. Mnogi muškarci hoće da budu sa mnom jer sam im ja trofej. Ja donosim moć i status. Kada se kaže da je neko sa Jovanom Jeremić, to znači da je on moćan muškarac, alfa mužjak, jer ja nikada ne mogu da budem sa slabim muškarcem. ja sam kao ženski Kristijan Grej, nemam želju da se udomim i zato sam iskrena. Ja sam bogata žena, puno novca sam zaradila u poslu. Novac je važan, mora da postoji spoj materijalnog i duhovnog da bi veza opstala. Poenta života je ljubav, ali samo ljubav nije dovoljna, jer ljubav ne plaća računa. Dragan ima dušu, on je odgovor ko je Jovana Jeremić, on je muška kopija Jovane Jeremić - rekla je Jeremićka za Informer.

Autor: N. Ž.