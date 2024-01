Glumci filma ''Nedelja'' i Džejevi prijatelji pokazali koliko zapravo poznaju POKOJNOG Ramadanovskog - Evo kakvi su im rezultati! (VIDEO)

Voditelj Ognjen Amidžić u novom izdanju kultne emisije "Amidži šou" ugostio je glumačku postavu filma "Nedelja", koji je sniman u čast pokojnom Džeju Ramadanovskom.

Naime, ugostio je Husu Bit Strit, Mašu Đorđević, Antonija Skarpa, Minu Kostić, Acka Nezirovića i Zlatana Vidovića.

"Teško pitanje"

Gde je radio Džej nakon što je napustio dom i koliko dana je izdržao na tom radnom mestu?

- Farbao je vagone. Njega su terali, on mi kaže: "Uguši me ona farba, uzeo sam crevo, pa su me pitali šta radim". Tri dana ja znam, a sada... - rekao je Acko.

Koji instrument je svirao Džej?

- Ja znam da je svirao sve instrumente, ali znam da je najbolje svirao trubu i tarabu - rekla je Mina.

Na šta je potrošio svoj prvi honorar koji je zaradio sa Rakom Đokićem na udruženom nastupu?

- Na kafanu - rekao je Zlatan.

- Napunio je frižider kako bi nahranio familiju - pročitala je Tijana.

Koji zanat je završio u popravnom domu?

- Lakerski - rekao je Husa.

Koliko je bio visok Džej?

- 165 - rekla je Maša.

Jedna naša pevačica je upoznala Džeja kod Marine i Fute i bila je fascinirana. Insistirala je da pesma "Zar ja da ti brišem suze" pripadne njemu, a bila je namenjena Miroslavu Iliću?

- Ja pretpostavljam da se radi o Breni - rekao je Husa.

- Ne, radi se o Miri Kosovki - pročitala je Tijana.

Detaljnije u nastavku.

Autor: N. Ž.