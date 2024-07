Gledao sam lika koji priča sa čašom: Gastoz do detalja opisao boravak u tajlandskom zatvoru, a evo kako je tamo završio!

Voditelj Ognjen Amidžić u novom izdanju emisije "Amidži šou", ugostio je repera Nenada Marinkovića, poznatijeg kao Gastoz, koji je nedavno izašao iz zatvora na Tajlandu.

Gastoz je ovim povodom progovorio o svim detaljima boravka u tajlandskom zatvoru, ali i o razlogu zbog čega je završio iza rešetaka.

- Dobro sam, nikad bolje, kada sam vas video sve, mnogo ste mi lepi. Nisam tamo imao priliku da vidim žensko...Ja sam otišao da gajim marihuanu, jer je to tamo legalno. Rešio sam da promenim ceo svoj život iz korena, da prodajemo marihuanu, gde se desi skroz druga situacija. Došla mi je neka ekipa iz Srbije na Tajland, da im donesem neke pečurke, pošto je to ilegalno. Ja krenem, ujede me denge komarac, sedam dana sam bio u krevetu i nisam mogao da ustanem, a pečurke su bile u kancelariji. Da bi došla policijska kontrola, našli su to i ja sam otišao. Ja nisam hteo da dođem odmah, da bi posle mesec dana me zaustavili na motoru, ja bio pijan i posle kreće priča. Sve ostalo nije bilo normalno. 70 i nešto dana sam proveo tamo, u dva imigraciona zatvora i dva pritvora. 115 - 120 ljudi koji stvarno nisu normalni. Imao sam situaciju da gledam čoveka koji priča sa čašom vode, imao sam gadosti da budem u prostoriji sa takvim ljudima. Imao sam mušku Miljanu Kulić tamo, pravio sam od toga neki film, neku zabavu, u svemu sam tražio zabavu. Ma kakvi, niko me nije maltretirao, odmah sam upao u bandu - rekao je Gastoz, a onda je otkrio da li je dobio neku zabranu:

Dobio sam zabranu. Pet godina da ne mogu da idem, baš sam se smorio, hteo sam nešto drugačije. Rekao sam da ćemo pričati kada se vratim s Tajlanda o svemu, a sada se vraćam kao zatvorenik.

