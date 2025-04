'Ć KAO ĆIRILICA, Ć KAO ĆACI' Vučević dobio bedž od studenata iz Pionirskog parka, evo šta simbolizuje i šta je premijer odgovorio

Premijer Srbije i lider SNS Miloš Vučević naglasio je za Informer televiziju da se volja naroda čuje na Lazarevu subotu u Beogradu.

Premijer je i tokom skupa dobio i bedž za slovom Ć, od studenta iz Pionirskog parka, koji je poručio da to slovo simboliše srpsko pismo ćirilicu, ali i reč ćaci.

-Ima lepa parola- Idu ćaci, bež'te loši đaci, svi smo ćaci- odgovorio mu je Vučević.

Vreme je da Srbija ustane

-Ja sam juče bio toliko ponosan kada sam video Srbe sa Kosova i Metohije, koji su uspeli da prepešače od Raške, da dođu do svog glavnog grada, studente iz Vojvodine i Novog Sada, danas vidite ljude iz cele Srbije, ali i Republike Srpske, Kosova i Metohije, Crne Gore. To je narod, narodna volja se danas čuje, a narod kaže ne damo Srbiju i to kažemo danas, na Lazarevu subotu, približavajući se najvećem hrišćanskom prazniku Vaskrsu. Vreme je da Srbija ustane, vaskrsne, da ne dozvolimo da je mračne sile zaustave, blokiraju, da zaustave u normalnom životu. Oduzeli su nam šest meseci, ukrali su nam šest meseci, deci su uproprastili školsku godinu, studentima studentsku godinu, zaustavili su nas u normalnom, pristojnom životu samo zato što su naumili da dođu na vlat bez izbora, zloupotrebljavajući najgore, nesreću u Novom Sadu, fabrikujući laži, sluzeci se najgorim trikovima. Danas građani Srbije kažu dosta bre više, dosta ste nas varali i lagali, hoćemo da živimo normalno i zato poručujemo ne damo SRbiju kao državu i tome se zavetujemo na Lazarevu subotu.

Premijer je istakao i da se krenulo od plenuma, prešli su na zborove, a onda završavaju sa prekim sudovima.



- To nisu ekstremne izjave, incidente pojave, njima to postaje zvanični politički program. Oni su od plenumskog okupljanja prešli na zborove koji su trebali da ponište izbornu volju građana u gradovima i opstinama , da suspenduju rukovodstva birana od građana, koji imaju legalitet i legitimitet, a onda prelaze na poslednji nivo a to je preki sud koji treba da fizički likvidiraju sve koji ne misle kao oni, pre svega predsednika Vucica koji je glavna meta i njega konstanto targetiraju, kao nekoga koga treba politički i fizički likvidirati. I ovo je pitanje za sve nas, hoćemo da ćutimo, da se sklanjamo, sta kazemo na to, hocemo da se pravimo da ce to da proidje samo od sebe ili cemo da kazemo da ne damo Srbiju ni plenumi, ni zborovima, ni prekim sudovima, jer Srbija ima svoje institucije koje se biraju od strane građana, koji su jedino važni da na izborima biraju svoje predstavnike. Ako idemo u plenume, zborove, preke sudove, to je onda kraj države. A kda smo gubili državu, mi smo gubili narod. Mi smo nestajali. To je ključno pitanje, da li ćutimo ili kažemo dosta više sa prevarama i trikovima i ne damo Srbiju.



On je komentarisao i situaciju u Novom Sadu gde su ekstremni studenti blokaderi pokušali da uzurpiraju GSP, a nijedan autobus GSP nije vozio ljude na sabor.

- Oni su hteli da zagorčavaju život Novosađanima, da danas ne funkcnioniše grad. Ko ste vi da to radite, ko vam je dao pravo da to radite. Pohvaljujem reakciju policije i zaposlenih u GSP, vozači su izašli i rekli dosta više, pustite nas da radimo, jer i porodice tih vozača zavise od njihovih plata. Ovo što je bilo u Pazaru, me posebno plaši, jer tu imate i separatizma kod dela populacije, ali mnogo nam je drago, danas je sa nama i Husein Memić, Bošnjak iz velike i ugledne porodice i to je poruka da moramo zajedno, jer Srbija je zemlja Bosnjaka i Srba, Slovaka i Madjara, i Albanaca i Roma i Bugara i svih koji zive u Srbiji. Ne ćemo dati ni Novi Pazar, ni Kikindu, ni Trgovište, a politički cemo se boriti za KiM, KiM je Srbija, ko u to ne veruje ne misli dobro Srbiji.

Autor: D.B.