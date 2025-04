VUČEVIĆ SA SVENARODNOG SKUPA: Ne želimo da slušamo trikove koje su nam nametnuti poslednjih meseci, želimo da vlada zakon i pravda

Premijer Vlade Srbije u tehničkom mandatu i lider SNS Miloš Vučević, uoči svenarodnog skupa u Beogradu govorio je za Kurir televiziju o ovom dešavanju.



- Ključna poruka je da ne damo Srbiju. To nije protiv nekoga, to je odbrana Srbije kao države. Često je definišemo samo kao emociju, pemsa, zastava, himna, ali pre svega mora da bude država. Kada gubimo državu, gubimo narod. To nam se dešavalo u 20. veku pa i na početku 21. veka. Danas poručujemo da želimo da vlada red, zakon, pravo i pravda. Ne želimo više da slušamo trikove koji su nam nametnuti poslednjih meseci, da neko ima neke zahteve i želi rad institucija, a zapravo sve suprotno rade.

On je naveo da su postavljeni neispunjivi zahtevi, a da ih to ni ne interesuje, već oni zapravo uništavaju institucije jer "izmišljaju zborove i plenume":

- To je sve suprotno institucijama. Blokirali su nam pravo na kretanje, okupljanje govor, gotovo nam zabranili da mislimo. Zato Srbija kaže ne damo Srbiju. To je ključna poruka na današnji veliki praznik. Približavamo se Uskrsku, koji je najveći praznik. Ovo je pobeda nad obstrukcijom i nasiljem - rekao je on.

Autor: D.B.