Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević govorio je za Informer televiziju o izborima u Kosjeriću i Zaječaru, kao i o blokadama važnih raskrsnica u Beogradu.

-Ovo je još jedan dokaz da oni koji nam kradu državu su spremni na svaki vid bahatosti, tobože bi trebalo da budu pobornici demokratije, a uništavaju život graađanima, jer su sami sebio dali za pravo da blokiraju ključne saobraćajnice. To rade u kontinuitetu. Žele da izazovu neku reakciju države ili građana koja bi njima bila pogonsko gorivo. Zato rade to pumpanje, dinstanje, da bi izazvali nervozu kod građana- rekao je Vučević i dodao da je to sve besmisleno, da nema političke konsekvence, osim što će im padati popularnost.

Lider SNS je zamolio građane za strpljenje i istakao da smatra da se približava trenutak kada će država u odnosu na one koji krše zakon morati da primeni punu pravnu normu.

Napadi na novinare

-Gledao sam snimke iz Kosjerića, video kako su novinari prošli u toku izbornog dana. Odvratni su "silni junaci" koji su napali ženu i kamermana. Dobro je da su policija i tužilaštvo reagovali. Voleo bih da reauguju ombudsmani i novinarska udruženja. Imali smo izbore u nemogućim uslovima. Kada završite studentsku godinu, otvoriće se vrata za upis novih studenata- naglasio je za Informer.

"U Zaječaru smo počistili političku konkurenciju"

Vučević se osvrnuo i na pobede na lokalnim izborima u Zaječaru i Kosjeriću.

-U Zaječaru fantastičan rezultat. Odvojeno od SPS smo imali više od 2.200 glasova nego 2023. godine. Što se tiče Kosjerića, to je pobeda sa malom razlikom. Ali čista pobeda. Tamo je bila okupacija sa bajkerima, bacali su balvane na ulice, opkoljavali naše štabove. I uprkos svemu tome naša lista je pobedila. Ako oni prebiju nekoga, to je normalno i legitimno. Ako ovi koji su napadnuti od strane blokadera pruže otpor oni su nasilnici, oni su kapuljaši koji su napali građane, aktiviste, studente, proofesore. Oni uvek imaju alibi priču, samo je pitanje kako se završava- podvukao je predsednik SNS.

"Scene iz Zaječara i Kosjerića za svaku osudu"

U daljem razgovoru, Vučević je naveo i da je ponosan na sve aktiviste SNS i u Zaječaru i u Kosjeriću.

-U Zaječaru smo počistili političku konkurenciju. Sa pčelama je glavni trend za šale. Nisam razumeo kako su došli do toga da su pčele dirtigovane da napadaju one koji ne znam kako politički razmišljaju. Ja se nadam da će nam pčele biti medonosne i za mene je pčela jedno on najlepših živih bića. Ovi koji su vršili nasilje, scene iz Kosjerića iz Zaječara moraju biti sankcionisane. Oni hoće da padne krv u nekom srpskom gradu. Nisu došli da se bave kampanjom, oni su došli da onemogućavaju građane da glasaju, kršili izbornu tišinu. To niko nikada nije uradio. Ovo je za svaku osudu. Jedva čekam da viidm kako će eksperti iz inostranstva da reaguju. Ponosan sam na građane Kosjerića i Zaječara- izjavio je.

Detaljno ćemo analizirati izborne rezultate, naglasio je Vučević i dodao da je Srpskoj naprednoj stranci jasna poruka građana Zaječara i Kosjerića.

-I dalje vide našu stranku kao političku opciju kojoj najviše veruju. Nadam se da će Vlada Videnović i Žarko Đokić biti svesni odgovornosti. Imali su pdoršku predsednika Vučića i cele stranke, sugrađana. Sada je na njima da budu u narodu i sa narodom. Sačuvaćemo Srbiju i ne damo Srbiju nikome. Nisu napadnuti procenti i mandati, nego država. Moramo da vratimo pravosuđe, prosvetni sistem- zaključio je savetnik predsednika za regionalna pitanja.

