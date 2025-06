'NIJE PRVI PUT DA IMAMO POSLA SA LAŽNOM ELITOM' Lider SNS Vučević o rektoru Đokiću: Oni su zbog svojih ciljeva spremni da kazne sve

Miloš Vučević, lider SNS-a i savetnik predsednika za regionalna pitanja bio je gost Novog jutra kod Jovane Jeremić.

Vladan Đokić nije se pojavio na razgovoru sa Đurom Macutom. To je trebao da bude korak ka stabilizaciji i redovnom radu fakulteta.

- Čudno ponašanje rektora,čudno ponašanje od početka do današnjeg dana. Stekao sam utisak da predsednikVlade i rektor uhvatili neki ritam i da imaju redovne sastanke i da stvari pomeraju u pravcu u kojem bi svi želeli. Ali ova vest da se on nije pojavio nije dobra vest. Ono što me brine je da nam curi vreme i sve je manje prostora da se organizuje upis studenata i mislim da se neko igra sa sudbinom ne samo studenata koji su upisani na fakultete već sa čitavom generacijom maturanata koji bi trebali ovog leta da se upišu na fakultete. Pričao sam to i kao predsednik Vlade i ponavljam, potrošiće tu decu, ukrašće im godinu života nekima i više zbog nekih svojih političkih ambicija, nekih neostvarenih želja, umišljenih projekata. Nemojte da kažnjavate decu, pustite decu da studiraju, pustite decu da uče, pustite ih da mogu normalno da se razvijaju i napreduju u životu -rekao je Vučević u Novom jutru i dodao:

- To što ste vi završili fakultete, doktorirali, imate odlična radna mesta, svaka vam čast ali nemojte da kažnjavate decu koja isto žele da imaju prava na dobar život i sutra na sigurnui budućnost. Za mene je sve što rade neki ljudi na univerzitetima toliko neodgovorno da će se tek pričati i detaljno analizirati- rekao je Vučević.

- Kaznili su čitave generacije dece a sada pokušavaju da spreče novu generaciju koja želi da se upiše na fakultete što je nezapamćeno- dodao je Vučević.

U Međuvremenu Vladan Đokić je otišao u Brisel gde je govorio protiv Srbije.

Istakao je i da je za njega neprihvatljivo da odlaze u tuđe institucije i opanjkavaju svoju državu.

- Oni misle da moraju da budu pitani za sve. Nije prvi put da imamo posla sa lažnom elitom koja je zbog svojih ciljeva spremna da kazni sve.

- Ako njega uzmemo kao intelektualca onda je ovo upravo dokaz za suprotno. On koji je drugačijih političkih stavova i koji ima antagonizam prema predsedniku države i vladajućoj stranci je dva puta biran u mandatima kada mi biramo za državu, dva puta biran za rekrora Beogradskog univerziteta. Da je tako kako on tvrdi u Briselu ne bi moglo da se desi to što se desilo. Ono što je za mene neprihvatljivo jeste to odsustvo elementarnog vaspitanja da vi idete u neku drugu državu i neke tuđe institucije da opanjkavate sopstvenu državu i sopstveni narod. Jer kad kažete da Srbija kažnjava intelektualce ispada da ovde narodna masa ne dozvoljava intelektualcima da rade- rekao je Vučević u Novom jutru.

- Profesor Čeda Antić je imao vrlo zanimljivu definiciju i analizu u kojoj je ukazao da ta elita društva se oseća izopštenim jer nisu pitani za sve za šta oni misle da treba da budu pitani odnosno onio misle da ne treba da dobiju ocenu građana, javnosti, građana Srbije, podršku pa da tek onda budu uključeni u sve ono u šta žele da budu uključeni. Oni misle da moraju da budu nadležni i pitani za sve i da nikom ne treba da odgovaraju ili da treba da odgovaraju sami sebi tako da mi imamo opet prvi put posla sa otuđenom elitom, ja bih rekao lažnom elitom koja sebi daje za pravo da radi svojih ciljeva bude spremna da kazni sve i da podržava sve ovo što nam se dešava prethodnih sedam meseci- rekao je Vučević u Novom jutru.

Autor: Jovana Nerić