Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević istakao je za Informer televiziju da je ono što se desilo sinoć u Studentskom gradu nasilje i ludilo.

On je naglasio i da je najvažnije da su momci koji su napadnuti nisu pretrpeli teže povrede, jer su bukvalno mogli da budu linčovani.

-Ogromna grupa blokadera je bila naspram njih trojicu, četvoricu. Ono što je isto za mene dobra reakcija nakon skandaloznog događaja je da je policija krenula da privodi osumnjičene. Mislim i da su otkrili ko je pozivao na linč, ko je kolovođa- rekao je Vučević i dodao da je danas pričao sa Milošem Pavlovićem.

-On je bio na kafi sa drugarima i da je neko ušao u kafić da popije vodu, ušao u toalet i počeo da poziva da su tu ćaci. Oni su sprečili Miloša da ode. Mora da se otkriju napadači. Ako preko ovoga pređemo, onda znači da svako svakog može da linčuje. Nije pitanje ko je koga napao, već da se ovakve stvari ne mogu tolerisati. Moramo stvari da nazovemo pravim imenom, nama su oteli institucije od građana i države. Imali ste otimanje prosvete, visoko školstva, imate uzurpaciju pravosudnog sistema. Mogao bih da idem i dalje po dubini. To je za mene jedino racionalno objašnjenje i za građane koji mene bezbrohj puta pitaju zašto država ovo toleriše. Ljudi hoće da vide da država funkcioniše. Sankcija je drugi deo pravne norme. Ako nema sankcije i pravnog sistema mi živimo u anarhiji. Oni sve vreme pokušavaju da urade taj proces. Završava se po pravilu, a to je istorijski dokazano, sa ogoljenim nasiljem. I to smo videli sinoć u studenjaku. Ono što me užasava kada gledam te snimke, jeste oduševljenje blokaderske rulje kada su ti studenti napadani i gađani, ona svetina koja hoće da viid da se prolije krv. Tobože želja za pravdom- zaključio je predsednik SNS.

Vučević se dotakao i videa koji je predsednik Vučić okačio na društvene mreže.

-Predsednik nas je podsetio da su ovi koji su sinoć pravili nasilje su pumpali na stotine lažnih vesti koje je trebalo da dovedu do scena u Studentskom gradu, koje je predsednik uporedio sa scenama u prošlom veku. Imali ste vest o zvučnom topu, a kada je mistifikovano da to nije moglo da se desi nestalo je iz njihovih medija. Ti mediji su bubnjari, ti mediji vode strašnu kampanju. Kampanja užasa traje goodinama i sada ulazimo u momentum kada to pokušavaju da kapitalizuju kroz nasilje i političku priču. Mladi ljudi su hteli da linčuju kolegu, vršnjaka, zato što drugačije misli. Oni su upumpani mržnjom i atmosferom koja se pravi da je onaj ko kaže nešto dobro o predsedniku bude legitimna meta.

Sve što radi predsednik Vučić ima moju podršku

Vučević je podvukao i da gleda da uvek rastereti predsednika države i da se država mora da se očuva.

-Sam sebe sam obavezao da ne izgovorim ništa što otežava predsedniku Vučiću, jer je njegov krst najteži, njegova odgovornost je velika. Ne bih se našao u njegovoj poziciji. Sve što predsednik radi ima moju podršku, ima moju apsolutnu podršku za sve što štiti naše građane. On ima najveći legitimitet, neka uradi sve ono što treba da uradi po Ustavu i zakonima RS, da državu sačuva. Mora da čuva državu. Sam sam bio sto puta u iskušenju da kažem ono što je milozvučnije gledaocima. Nije fer da ja kažem kako bi to trebalo da se radi i da dodam kamičak na leđa Vučića. Ja gledam da ga rasteretim, ne opteretim. Ovo je šahovska tabla gde se igra ozbiljna partija- naveo je Vučević.

Autor: S.M.