Predsednik SNS i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da je politika blokadera politika fašizma i da moraju da shvate da blokadama raskrsnica neće dovesti do političke promene niti će tako unervoziti predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

-Oni kao fašističke falange napadaju druge građane, napadaju prostorije drugih političkih stranaka, kao tridesetih godina 20-og veka. Verovatno i ovi ljudi koji se bave javnom higijenom, koji su zaposleni u JKP Čistoća iz Novog Sada su za njih neka niža rasa. Zato ti izrazi facijalne ekspresije, podrugivanja, podsmeha, vređanja, koje ste mogli da vidite - rekao je Vučević novinarima u Bratuncu.

Vučević je naveo da je jasno kakav je odnos građana prema blokadama kada se uzme u obzir da u Novom Sadu živi oko 400.000 ljudi, a da je njih oko dve, dve i po hiljade na protestima.

-Na sramotu svih njih, kao i na sramotu svih onih koji puštaju maloletnu decu da budu deo toga. Prosto je neverovatno da kao roditelj ne znate šta vam dete radi. Ne znam šta mislite da dobro činite i gradu i državi. Valjda mislite da time pokazujete poštu i pijetet prema poginulima na Železničkoj stanici. Njih više i ne pominjete, to vas više ne interesuje, interesuje vas čista politika - naveo je Vučević.

Lider SNS je istakao da blokaderi pokazuju da i ne znaju baš o politici jer ne shvataju da time što blokiraju raskrsnice neće dovesti do političke promene.

-Sigurno nećete zbog toga unervoziti Vučića niti će vam dati izbore zbog kojih ćete da pravite još veći haos. Tako se ne ide ka izborima, to nije put. Oni i dalje ne razumeju politički i psihološki profil predsednika države, koji je najtvrđi i najdosledniji kada je izložen pritiscima i ucenama. On nije čovek koji se savija pod naletima huligana ili kontejner terorista. Naravno, kao predsednik treba da razgovar sa svima. Ali, ne možete na uceni da dobijete to što želite. Ne možete Srbiji da postavljate ultimatum, posebno je odvratno kada to činite na Vidovdan -rekao je Vučević.

Vučević je poslao punu podršku pripadnicima MUP-a i drugih bezbednosnih agencija zbog svega što trpe, čestitajući im što primenjuju minimalnu prinudu da održe javni red i mir.

-Oni koji su najveći huligani kada se suoče sa državom i našom policijom kukaju kao ranjeni i beže kao najbrži zečevi, optužujući policiju. Sram vas bilo. A i vas iz javnog života koji osuđujete policiju. Zaboravljate da je ta policija prethodno danima i nedeljama, mesecima gađana jajima, vređana, udarana šipkama i stolicama, šutirana. Policija brani sebe i ustavni i pravni poredak države. Lažovi jedni, ljudi koji sve izvrćete, istinu hoćete da poništite. Većina građana Srbije zna šta se zaista dešava. Pobediće Srbija - rekao je Vučević.

Govoreći o napadima na SNS prostorije, Vučević je naveo sa ne može da objasi sebi kako je moguće da neko da sebi za pravo, zato što ima neki politički stav, da napadne prostorije druge stranke.

-Ko im daje za pravo da razbijaju naše prostorije. Kakve to veze ima sa tragedijom od 1. novembra, sa istinom i pravdom, sa zahtevom sa vanrednim izborima. Zamislite da neko hoće da vam razbije sve po kući i stanu i vi kažete pa ne može, a oni se čude što im ne dozvoljavate da vam razbiju kuću. Prosto neverovatno - rekao je Vučević.

-A što se tiče pravosuđa, nemam više šta da kažem. Vidim da sve ovo što policija privede, ove kontejner teroriste, sudija i Prekršajnog suda i redovne nadležnosti sudova pušta. Hožete da kažete da je normalno da neko prevrće kontejnere i remeti javni red i mir, i što onemogućava ljude da se kreću, da to nije krivično delo. Onda treba da se vratite na Pravni fakultet i krenete ponovo od prve godine, od Uvoda u pravo. Pravite nas naivnim i smešnima. Vi ste birani po ustavu i zakonima ove države da branite ustavni i pravni poredak. Oni izaću pa obore još dva kontejnera više. A da ne kažem koliko ljudi dolazi teže do lekara na terapiju. Ne idu svi ljudi na terapiju kolima hitne pomoći već svojim autom. Oni proveravaju, kao za vreme nacizma, ko sme, a ko ne sme da prođe. Oni osam meseci sprovode nasilje. Nego, ne znaju kako da se taj intenzitet eskalacije podigne, da izazovu još veće sukobe u društvu. To im je pogonsko gorivo - rekao je Vučević.

Autor: S.M.