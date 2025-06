'ČUVAJMO SRBIJU I SRPSKU' Lider SNS Miloš Vučević poslao moćne poruke iz Banja Luke, a EVO koji apel je uputio čelnicima Ujedinjene Srpske

Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević, prisustvovao je 10. skupštini Ujedinjene Srpske.

Vučević je ovom prilikom poslao važnu poruku jedinstva svih Srba u izazovnim i složenim trenucima kroz koje prolaze Srbija i Srpska.

- Hvala vam na pozivu, čast je danas biti sa vama, čast je biti u Srpskoj, u Banja Luci. I pored ove svečane i radne atmosfere siguran sam gospodine Stevandiću da niste imali složenije okolnosti pod kojim održavate skupštinu vaše stranke. Naravno te okolnosti u najmanju ruku zavise od vaše stranke, govorim o okolnostima koje nas okružuju kao srpski narod. Ovu skupštinu održavate kada se sprovodi sistematski napad na naš narod, dobro osmišljen. 30 godina konstantnog oduzimanja onog što je Republika Srpska branila i odbranila u odbrambeno-otadžbinskom ratu devedesetih godina, o reviziji Dejtonskog sporazuma.

Srbija je u ovom trenutku izložena pokušaju obojene revolucije, rušenju Srbije kao države. Kada objektivno pogledate šta nam se dešava, vidite da sve to što nas je zadesilo, nas je mnogo usporilo u mnogim ciljevima. Mi smo se prethodnih sedam meseci zabavili o sopstvenom jadu, napali su nas gde smo najosetljiviji. Na decu, na đake i studente.

Hoću da vas zamolim da baš vi koji ste članovi stranke poštujete reči iz naziva vaše stranke, nama je danas preko potrebno ujedinjenje po ključnim stvarima. Druga reč u nazivu vaše stranke je Srpska. To vas obavezuje da čuvate ono što je legat onih koji su platili najveću cenu, to su ljudi koji su položili živote za Republiku Srpsku. Ceo naš narod je platio veliku cenu i to ne sme da se zaboravi. To je naša molba, apel bratski iz Srbije i Srpske napredne stranke, ali i predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Čuvajte Srpsku i budimo ujedinjeni! Čuvajmo Srbiju! - rekao je Vučević.

Autor: Iva Besarabić