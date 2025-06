Lider Srpske napredne stranke i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević govorio je za "Novo jutro", na Pink televiziji, o važnim političkim i društvenim temama.

- To što smo mi i građani Kosjerića i Zaječara doživeli se nije videlo od 1945. godine. Blokaderi su se uporno trudili da onemoguće glasanje građanima. Doveli su bajkere iz drugih država. Opkoljavali su izborne štabove. Najgore su obmanjivali građane. Oni su na kraju izgubili izbore, u Zaječaru ubedljivo i to je neverovatan uspeh naše liste. U Kosjeriću su okupirali opštinu sa 5.000 blokadera i izgubili su. Ono što je važno je da znaju da su naše liste popravile izborni rezultat u oba mesta. U Kosjeriću, gotovo u okupacionim uslovima, naša lista dobila je skoro 700 glasova više. Zadovoljan sam našim pobedama- istakao je Vučević.

"Oni su već 35 godina na strani onih koji su protiv Srbije"

Predsednik SNS prokomentarisao da je juče bila čitava akcija protiv pripadnika policije Srbije, koji žive na KiM.

-Za Kurtija je to povod da protivpravno liši slobode pripadnike srpskog naroda. Ono što se mora priznati Nataši Kandić i Sonji Biserno je doslednost. Oni su već 35 godina na strani onih koji su protiv Srbije. Nije problem zapaliti sveću pripadnicima drugih naroda, problem je što nikada to nisu uradili za srpske žrtve. To je nešto što je upečatljivo. Ona potencira i priču o masovnim grobnicama. Ona bi izbrisala da može Gračanicu sa mape sveta.

Vučević je komentarisao i svađu opozicije u jednoj od emisija.

-Oni se najbolje poznaju. Vidite da su sami sa sobom u konfuziciji. Najbitniji je prvi deo da su imali hiljade aktivista na terenu i videli da su izgubili na izborima. Nijedan zapisnik nema primedbi što se tiče samog izbornog dana. Sve je urađeno kako treba da bude urađeno. Svi oni zajedno računajući njega nikada se nisu izjasnili oko Republike Srpske, KiM, Ekspa. Nemate nikada odgovore od njih. Morate da pričate o političkim temama, pa da nam blokaderi jednom kažu šta je KiM za njih, RS, pta bi radili po pitanju Ruske federacije, da li vide Srbiju u BRIKS-u, EU. Oni vam mlate praznu slamu, prikazujući sebe kao mladost koja se bori za bolje društvo. Vi ste otuđili institucije od građana Srbije- zaključio je.



Autor: Jovana Nerić