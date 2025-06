Lider SNS i savetnik predsednika Miloš Vučević govorio je za Hepi televiziju o političkim i društvenim temama.

- U dobroj meri sam upoznat sa tim izazovima. Što se tiče Železničke stanice u Novom Sadu mora da dobije ekspertizu, kakva je statika tog objekta. Ministarka je istakla dva rešenja. Mislim da treba da budemo i dalje efikasni i treba razmišljati da se otvori železničko stajalište u Novom Sadu dok se ne utvrdi statika zgrade. Ne znate ko da pusti veštake. To je predmet sudskog postupka, nego mora da da veštacima da uđu. Bila je istraga u Tužilaštvu, nije davalo da se koristi zgrada dok je istraga trajala. Kada je tužilac podigao optužnicu rekao je da Viši sud daje odluku, a oni kažu da ne daju ni oni jer optužnica nije stupila na snagu. Imate pravni vakuum, da ne znate ko treba da da ekspertima da uđu u zgradu. Treba razgovarati i razmišljati da se koristi stajalište u Novom Sadu, jer ima ulaz C, koji omogućava da se uđe na perone. Mora Novi Sad opet da krene da prima putnike. Moramo da vratimo voz u Novi Sad, mora da ide dalje ka Subotici i Budimpešti. Mora Soko i regio da se vrati u Novi Sad - naglasio je lider SNS.

On je istakao i da njihove blokade više nemaju smisla, osim što su maltretirali građane.

- Oni koji su rekli ne interesuje nas politika, sad su došli duboko u politiku. To je za nas dobro, maske su pale, sad ćete dobijati političke odgovore na sve što radite. U celoj Srbiji su juče imali ukupno manje ljudi nego pre četiri meseca u jednom gradu. To pokazuje koliko su ljudi umorni od tih priča. Pada motivacija kod onih koji ih podržavaju, a imamo situaciju da se suočavamo sa manjom grupom koja je ekstremna. Oni misle da će kroz to izazvati krizu. Sa manje žetona pokušavaju da zaigraju veću igru. Siguran sam da im to neće uspeti i da to može da im se obije o glavu. Oni moraju da sednu sa Đilasom, Marinikom, Ćutom i da im kažu da ne mogu više da budu narodni poslanici - rekao je Vučević za Hepi.

Autor: A.A.