'BLOKADERI BI SVE DA DRŽE DO 11.JULA, TO IM JE SCENARIO' Vučević: Hoće vlast bez izbora i većinski deo Srbije vidi šta se dešava! Lider SNS otvoreno o gorućim temama

Lider SNS i savetnik predsednika Srbije Miloš Vučević govorio je o planovima blokadera koje sprovode već mesecima, kao i o stanju u državi i na fakultetima.

-Vidim scenario koji najavljuju blokaderi, da sve drže blokirano do 11. jula, odnosno, do jednog dana posle. Svi oni su isti. Ista je priča, isti scenario sa različitim ulogama glumaca. Ista je to projekcija. I opozicija i svi drugi imaju cilj da dođu na vlast i to bez izbora. Nemoguće je ne sprovesti izbore bez njihovog haosa i obmaljivanja javnosti da su oni pobedili. Danas većinski deo Srbije vidi šta nam se dešava. Verujem da ćemo sve izdržati. Verujem da nam je taj dan sve bliži kad će sve biti normalno. Gubimo energiju i vreme na traženje razlika među onima protiv onih kojih se borimo. Borimo se protiv onih koji ne daju studentima da uče, onih koji bacaju jaja, protiv onih koji su rekli da smo ubice, da su nam ruke krvave, koji tuku novinare. Srbija i dalje napreduje uprkos njihovim željama. Uskoro povezujemo moravički i zlatiborski okrug auto putem. Kompletiraćemo uskoro brzu prugu do Subotice, prvo za kargo saobraćaj - rekao je Vučević.

Vučević je podsetio da su u nekim lokalnim samoupravama na jesen izbori, kao i na proleće, te da je to prilika blokaderima da se utreniraju.

-Ljudi su videli prevaru u Kosjeriću, ogoljeno nasilje. Videli smo sve, ko ih je finansijski podupirao, dobili smo bolju sliku. Osećali smo se zabrinuto za sigurnnost građana. Slilo se četiri hiljade blokadera u Kosjerić sa 9 hiljada birača. Eto kakva bi im bila kampanja. Užasna im je kampanja, svih ovih meseci, svi smo dehumanizovani. Oni koji udare bilo koga budu pušteni iz pritvora. Što se tiče ljihovih planova, mislim da tužilaštvo već radi. Znam da postoji emisija, znam iz najave u medijima o razotkrivanju njihovog nasilja. Kasno sinoć sam imao razgovor telefonski sa predsednikom države, da vidimo u danima pred nama šta ćemo. Ne treba svi sve da znamo, da ostavimo to policiji, BII. Mislim da će mnogi biti šokirani onim što će videti večeras. Nisam šokiran jer znam kroz šta prolazimo mesecima unazad, nažalost. Nalaze dosta piona ovde u Srbiji kkoji su spremni da odigraju marginalne uloge misleći da su glavni - naveo je Vučević.



Opozicionari ispred Vlade Srbije, kako je istakao Vučević, oslobađaju manevarski prostor za blokadere za Vidovdan.

-Oni moraju u nasilje da krenu u noćnim satima. Onda ne znaju šta će se dalje dešavati, ljudi su besni, oni ne mogu da ih kontrolišu. Suština je da se priprema nasilje. Oni nikad nisu odgovorni nikad, stalno je odgovornost na drugoj strani. Uništavaju nam ekonomiju, ali mi nastavljamo dalje. Nikad to nisam video da se neko raduje tome. Mi nikada, kao opozicija, išli u inostranstvo da opanjkavamo naše, nikada nismo blokirali državu. Sve što se blokira biće deblokirano kad država to proceni - jasan je Vučević.



Vučević je istakao da daje punu podršku premijeru Macutu povodom razgovora sa predstavnicima Univerziteta.

-Rektor Đokić će verovatno biti upisan crnim slovima u istoriju Univerziteta. uspeo je da istera studente sa univerziteta. Nemate studenta na ispitima i predavanjima. Uspeo je. Dajem punu podršku Macutu da postigne dogovor sa Univerzitetima. Đokić je uspeo u tome da u jednoj godini niko ne diplomira niti doktorira, ugrozio je upis novih studenata, da jedna godina može da stane u par nedelja - rekao je Vučević.

Autor: D.B.