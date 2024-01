SESTRA NINE BADRIĆ LEPA KAO MONIKA BELUČI! Pevačica pokazala Sunčicu, ljudi ne veruju kako izgleda, komentari pljušte! (FOTO)

Pevačica Nina Badrić svoj privatni život čuva od očiju javnosti, pa tako mnogi ne znaju da ima sestru Sunčicu, koja se nikada nije eksponirala.

Ipak, Nina je danas rešila da svojim pratiocima sa Instagrama podeli fotografiju sa sestrom, nakon čega su usledili brojni komentari da je sličnost između njih neverovatna, ali i da se ne zna koja je lepša.

"A sestra kao Monika Beluči", "Bože, mnogo ličite i prelepe ste", "Divne dame", "Au, žene vi gorite", nizali su se komentari.

- Moje Sunce - napisala je Nina ispod objave sa svojom sestrom, te dodala tag sestrinska ljubav.

- Volim te mnogo, Žabo moja - odgovorila joj je Sunčica.

Inače, Badrićeva je nedavno govorila o svojim emocija, kao i o pronalasku partnera.

- Puno je tu bilo teških trenutaka, da ne lažem, ali to sam ostavila iza zatvorenih vrata i otplakala sam to sama. Ljudima na binu iznosiš samo radost. Ne želim biti neko ko smara ljude svojim privatnim životom. Puno puta sam skupo platila i preplatila tuđe društvo, zaista. Doživela sam dosta razočaranja u nekim odnosima. Baš zato što sam jaka žena koja zna šta hoće, platila sam svoju snagu. Plaćala sam je jako, jako skupo. Međutim, život me je izgradio, neverovatno, još snažniju. I onda sam shvatila da je bolje biti sam i srećan nego kupiti mrvice sa stola. Život je tako kratak da bih negde bila napola. Svaka žena plati svoju snagu skupo, a ja ću samo reći da je neko pametan jednom davno rekao: “I snažna žena treba nečije rame, da se može isplakati i da može to rame poneti u životu, kao svaka druga žena“. Ja i jesam kao svaka druga žena, kada dođem kući skinem se u trenerku, vežem repić i uhvatim se kuvanja, razmišljanja i svih onih tegoba koja svaka od nas ima. Tako da, snažna žena treba da ima još snažnije rame pored sebe koje će je poneti u životu, ali ako toga nema i to je okej - pričala je ona.

