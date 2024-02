Atraktivna glumica Lidija Vukićević svoj privatan život drži daleko od očiju javnosti, te tako malo ko zna da ona ima rođenu sestru.

Marina je velika podrška Lidiji u životu i karijeri, dok glumica ne otkriva previše o članovima porodice.

Ipak, jednom prilikom je podelila sestrinu fotografiju, te su tako svi mogli da vide kako izgleda.

Iako ne liče mnogo, sličnost koju dele je kovrdžava kosa, iako Lidija više prednjači u tome.

Koliko je voli, glumica je pokazala rečima koje je napisala pored sestrine fotografije.

- Sestra, imenica bez zamenice. Hvala ti što me podržavaš kad nisam u pravu, hvala ti što me štitiš i činiš me jakom. Hvala što me teraš na smeh kad se mrštim, hvala što me vratiš na pravi put kada izgubim mapu. Hvala što si uvek tu. Volim te - napisala je Lidija tad uz fotografiju svoje sestre.

Marina se ne eksponira u javnosti, tako da je nepoznato čime se bavi, ali ono što se da zaključiti po fotografiji jeste da, kao i njena sestra, vodi računa o svom izgledu.

