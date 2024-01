'NIKAD NISAM KRIO DA SAM ALBANAC!' Beki Bekić zbog svoje nacionalnosti prošao PAKAO, a evo zbog čega je morao da promeni IME I PREZIME!

Folk pevač Beki Bekić, decenijama je veoma angažovan na raznim slavljima, a publika je oduševljena njegovim vokalom i brojnim hitovima.

Međutim, malo ko zna da u njegovoj ličnoj karti piše sasvim drugo ime i prezime.Naime, njegovo pravo ime je Behljulj Behljuji. Beki priznaje da to nije učinio kako bi sakrio poreklo i veroispovest, već zbog estradnog posla kojim se bavi.

- Dragan Aleksandrić i ja samo sedeli i pošto sam se ja sa singl pločom prvom pojavio sa mojim imenom Behljulj, tad sam ukapirao da ljudi ne mogu da izgovore moje ime, vrlo teško. Kod nas je interesantno ime, jer ljulj znači cvet, a beh znači behar. Od malena su me zvali Beki, mama i u školi su me zvali tako i Dragan je mislio da bude samo Beki, a ja sam hteo da dodamo i prezime, jer su se u to vreme pojavljivali samo nadimci. Stalno sam dolazio kod njega kući, njegova žena Slavica me je obožavala i vraćala se sa pijace jedan dan i vidi mene i kaže: "Jao, moj Bekić stigao", i ja pitam Dragana: "Je l’ si čuo šta je rekla", kaže on: "Ne, ne, šta?" i ona je ponovila, i ja kažem: "Dragane, neka tako bude prezime." To je bilo 1984-1985. godine, stvarali smo firmu, nisam promenio identitet time što sam promenio ime, ostao sam isti, kao mnogi pevači koji su menjali imena. Beograd me je prihvatio dobro, muzika uvek pobeđuje - rekao je Beki svojevremeno.

Inače, Beki je svojevremeno prošao kroz pakao prilikom kupovine stana u Borči, a sve zbog svoje nacionalnosti. To mu je jako teško palo.

-Nikad nisam krio da sam Albanac. Ali, uvek sam isticao da sam poreklom iz Gusinja u Crnoj Gori. Jugoslovenski sam orijentisan i teško mi je palo ovakvo gledanje republičkih vlasti. Čuo sam za taj zakon, ali kada mi je stiglo zvanično obaveštenje preko advokata, plakao sam kao dete. Pa zar u Beogradu, gradu u kojem sam sve postigao, ali i kojem sam mnogo dao, da nemam prava da kupim stan? - ispričao je Beki za nekadašnji magazin Sabor.

Autor: Pink.rs