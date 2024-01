ZBOG OVOGA DEJAN DRAGOJEVIĆ IDE U ZATVOR: Oglasila se njegova majka Biljana nakon što je njenom sinu stigao nalog za izdržavanje kazne!

Otkrila istinu!

Bivši učesnik i pobednik pete sezone rijalitija "Zadruga" Dejan Dragojević putem Instagrama je saopštio da ide u zatvor na šest meseci i šokirao sve pratioce. Njemu je stigao nalog za izdržavanje kazne, koji je on javno objavio, te obavestio fanove da će biti odsutan pola godine.Ovim povodom se oglasila njegovu majka, Biljana Dragojević koja je otkrila o čemu je reč:

- Znate šta. On je dobio neku kaznu da plati, koju nije na vreme platio. Mislim da je za brzu vožnju. Ako ne platiš od 3 do 5 dana, to ti stiže. Neće ići u zatvor, možda je do sad već i platio kaznu.

Podsetimo, Dejan je objavio nalog za izdržavanje kazne, te poručio:

- Vidimo se za 6 meseci - poručio je Dejan.

- Taman da pripremim CV za rijaliti - dodao je on.

Autor: Pink.rs