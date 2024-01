AMIDŽIĆEVA MINA OTKRILA POL BEBE: Neće ličiti ni na oca, ni na mene! Otkrila i ime deteta: ZVAĆE SE... (FOTO)

Voditelj Ognjen Amidžić čeka dete sa svojom suprugom Minom Naumović Amidžić, sa kojom se nedavno venčao u tajnosti.

Mina je imala svog segment u Ognjenovoj emisiji "Pazi Mina", a nakon što je saznala da je u blagoslovenom stanju odlučila je da se povuče sa malih ekrana, te sada odmara u trudnoći. Ona je veoma aktivna na društvenim mrežama, a iz porodičnog doma redovno se oglašava, te deli sa svojim pratiocima pojedinosti iz svoje svakodnevnice, što je uradila i danas i sve uspela da iznenadi.

Naime, Mina je danas na svom profilu na Instagramu neobičan tekst, koji govori o ćerkama, a s obzirom na to da je ona u drugom stanju, mnogi su zaključili da sa Ognjenom čeka upravo devojčicu.

- Ja ću roditi ćerku i neće biti tuđa sreća nego moja i kuća i nikad tuđa večera, nego moj doručak. Biće svoja, neće ličiti ni na oca, ali ni na mene. Sakriću od nje sve bajke u koje sam ja verovala i stvoriću joj nove. Počinjaće sa nema princa, a ako ga jednom ipak nađe biću srećna. Moja će ćerka biti šta poželi, udata i neudata, majka i nerotkinja, i ja ću nositi njenu sliku u novčaniku. Oslobodiće i mene svojom slobodom i nikada neće biti tuđa radost, nego moja. Pod rebrom nošena, od zvezda prošena i rođena. Da bude šta želi sebi samoj. Zvaće se Zora i svitaće. Svitaće uvek tamo gde je ona - pisalo je Mininoj objavi.

Inače, Mina i Ognjen nedavno su izgovorili sudbonosno "da", što je voditelj potvrdio.

- Istina je, venčali smo se. Želeli smo da to bude bez buke i da taj čin ostane samo za nas. Mi smo već živeli brak, sada je samo i na papiru. Ja sam želeo da se Mina preziva kao ja i sada nosi moje prezime, to sto je ostavila na Instagramu i svoje - to vas laže, da znate (smeh). - rekao nam je Ognjen.

Podsetimo, voditelj Ognjen Amidžić odgovarao je pre par meseci na pitanja fanova o Mininoj trudnoći, a jedno je glasilo da li bi voleo da ima ćerku.

- Iskreno, to bih baš, baš voleo, mislim da je to nešto što mi baš nedostaje. To će me učiniti kompletno srećnim, to će mi doneti neku novu dimenziju u sve - naveo je Ognjen tada.

