BOKI 13 MORA HITNO NA NOVU OPERACIJU! Njegova majka se oglasila! POTRESNO!

Ponovo završio na operacionom stolu!

Bojan Jovanovski-Boki 13 mora ponovo na operaciju. Potvrdu za to mediji su dobili od njegove majke Jasminke Jovanovske, koja ističe da operacija nosi svoje opasnosti.

- Da, primljen je na kliniku i očekuje se početak operacije. Operacija je uklanjanja lipoma, posledica ranijih operacija, a radi se na Državnoj klinici - kaže Jovanovska.

Ovo je peta operacija Bokija 13, a oporavak će se nastaviti.

- Svaka operacija nosi svoju opasnost, s obzirom na to da je Bojan do sada pet puta operisan. Nažalost, nema poboljšanja zdravstvenog stanja, posle ove operacije moraće da se leči na odgovarajući način. Oporavak će se nastaviti, s obzirom na to da preporuke lekara to nalažu - dodaje Jovanovska.

Autor: Pink.rs