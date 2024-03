U bolnici u Nju Delhiju izvadili su 39 novčića i 37 magneta iz stomaka muškarca koji ih je gutao pod predpostavkom da cink pomaže u izgradnji mišića. On je naravno završio na operacionom stolu.

Žarko Radović, fizijatar, izjavio je za Pink da ljudi gutaju svašta nešto od suplemenata, posebno oni što vežbaju, misleći da će nam mišićna masa biti mnogo veća i da će biti izdrživljiviji i mnogo jači tako da ovo i ne čudi.

- Svašta nešto mnogi ljudi rade i onda posle nije ni čudo kakve se komplikacije dešavaju - zaključuje Radović.

Kada je cink u pitanju on je svakako važan kao gradivni element, kao i selen i magnezijum, dodaje on.

Nisu iste potrebe profesionalnog bildera i potrebe amatera.

- Ne mogu si imati i isti tempo treninga, jako je bitno da znate da nije isto kada neko vežba dva meseca i kada neko godinama trenira - kaže Radović.

kako navodi imerativ svakome svakako treba da bude zdravlje ali negde mi i to zdravlje uvek bacamo u drugi plan, svašta nešto pijemo i gutamo misleće da će nam biti lakše i bolje.

- Pa i sami znate kada vas nešto zaboli, moj komšija ili majka je popila neki analgetik pa daj i ja ću da popijem isto to misleći da će i meni biti lakše - kaže Radović i dodajući da je suplementacija jako bitna.

- Kada se govori o cinku, selenu, magnezijumu to su sve gradivni elementi naših mišića, često kažu uhvatio me je grč pa am morao da popijem magnezijum da bi me taj grč popustio, možete i magnezijum hlorid da malo izmasirate deo tela gde vas je uhvatio sam grč. Zink i selen koji su jako dobri za imunitet, ne tereba zaboraviti n iriblje ulje odnosno momega 3 koji je odličan gradivni element. Najbolje ga je izjutra popiti po jednu od one 2.000 internacionalnih jedinica ili kako je ona samam kapsula formirana - kaže Radović.

On dodaje da su i svi ostali riblji specijaliteti i sama riba su odlični za nas.

- Naš mentalitet ljudi je negde da ribu jedemo samo kada postimo, a trebalo bi jednom , dva puta u nedelji kada se govori o ishrani da ubacimo ribu - preporučuje Radović.

On je preporučio i D vitamin jer je to jedan od glavnih suplemenata koji je gradivni u kostima koji generalno daje jake čvrste kosti.

Radović ne naglasio da moramo biti umereni i da ne smemo preterivati sa svim tim suplementima jer svi ti suplementi na bazi vitamina i minerala moraj uda se piju jedan određeni vremenski period.

- Ne možete vi to da pijete non stop jer može doći do hipervitaminoze, i morate da znate kad šta i koji vitamin ili mineral unosite zajedno. Ne možete u istom trenutku da popijete i magnezijum i cink i selen i kalcijum da uzmete sve to u šaku i da popijete - naglašava Radović.