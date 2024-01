Šok!

U večerašnjem izdanju emisije "Pitam za druga" na RED TV, voditelji Stefan Kandić Kendi i Stefan Milošević Panda putem viber uključenja sve goruće teme prokomentarisali su sa bivšom zadrugarkom Mimom Živković.

Naime, Mima je ovom prilikom prokomentarisala odnos Mione Jovanović i Nenada Aleksića Ša.

- Kao što sam rekla, Mioni je sada u glavi da snimi pesmu i da bude popularna. Miona nema u sebi osećaja, nema empatiju za druge, ona tuđu bol ne oseća, to se retko upozna neko takvo biće. Nemam reči za nju, ali joj zaista želim svu sreću. A što se tiče Ša, ja poštujem njegov rad, ima dosta hitova i veliku karijeru. Ne znam šta mu bi. On je došao da komentariše tu. Mislim da zaista nema lošu dušu, ali mora da poradi na sebi psihički, duhovno, da posećuje manastire i crkve. On je siromašan. Nije se ni razveo, ima devojku, još duplo mlađa, još je to Miona koja nema osećaja za psa, a ne za čoveka. On nema ljubav prema sebi da bi je pružio njoj. Najodgovorniji mi je taj Ša koji nema tako malo godina - rekla je bivša zadrugarka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N. Ž.