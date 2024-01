OVO JE DOKAZ! Pink.rs u posedu fotografije porodice Ahmić na kojoj je Alen! ANELI IPAK NIJE LAGALA! (FOTO)

Sve isplivalo na videlo!

Nakon što smo stupili u kontakt sa majkom Aneli Ahmić koja nam je otkrila ko je izvesni Alen kojeg je ona pomenula kada je ušla u Elitu za Novu godinu, Pink.rs je došao u posed fotografije na kojoj se Alen nalazi i koja je dokaz da je njima Alen blizak prijatelj.

Alen je naš porodični prijatelj i šifra za automobil, ja sam ga prva pomenula jer sam morala da joj kažem to. Znam da mnoge zanima o čemu se radi. Automobil koji je bio kod Alena nakon Anelinog ulaska, a cela suština je ta da su Asmin i Aneli kupili auto za koji je samo Aneli dala novac, a Asmin nije dao ostatak para prethodnim vlasnicima za isti, pa smo ga sklonili. Auto jeste jedno vreme bio kod naših porodičnih prijatelja, ali sam ga ja ponovo prebacila na drugu lokaciju. - rekla je Anelina majka.

Aneli su mnogi optužili da je Alen njen dečko, a to je njena majka porekla izjavom koju je dala. Pored toga instagramom kuži slika na kojoj je ona sa rođakom, a mnogi govore da je to Alen, međutim to nije istina, u pitanju je Armin njen prvi rođak.

Fotografija koju smo dobili je dokaz šta je istina. Naime, na fotogarfiji porodica Ahmić slavi rođendan Anelinog bratanca, a na slici su njen majka sa Norom, njena sestra Sita sa decom, njen brat sa decom i njihov porodični prijatelj Alen (prvi s leva, a pored njega je rođak sa prethodne fotografije). Alen ne želi javno da se eksponira, pa tako porodica Ahmić čini sve kako bi zaštitili njegov identitet.

