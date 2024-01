Sve isplivalo!

Učesnica najgledanijeg rijaliti Elita, Milica Veličković mesecima unazad uživa u vezi sa Borom Terzićem Terzom. Naime, njih dvoje su u početku veze krenuli turbulentno, međutim u zadnje vreme su se strasti smirlie.

Međutim Pink.rs je došao u posed slika koje bi verovatno napraveile problem u njihovoj vezi. Naime, po svemu sudeći Milica je bila u šemi sa bivšom zadrugarkom Anđelom Ilić.

Kako se vidi na slici, Milica i Anđelka su razmenjivale nežnosti i ljubili se.

Ovo verovatno mnogima ne bi bilo strašno, da Anđela nije bila u vezi sa Terzom pred početak Elite, a kako li će on reagovati kada sazna za još jednu Aferu svoje devojke, ostaje nam da ispratimo.

Podsetimo: Kako smo saznali od izvora bliskog Filipu Đukiću, posle završetka pete sezone "Zadruge" Filip je u svom stanu na Novom Beogradu u nekoliko navrata organizovao grupna druženja, a u jednom od njih aktivno učešće uzela je i tada dvadesetjednogodišnja Milica Veličković.

To vam je provereno tako, sto odsto. Milica tada nije bila poznata, ali je bila opsednuta "Zadrugom", učesnicima, rijalitijem, generalno. Sve je znala, pratila, ubacila se u to društvo i pozvali su je jedno veče da dođe na zezanje, oberučke je prihvatila i bilo je baš svačega. Bila je iste večeri intimna i sa Filipom i sa Borom. Milica je došla tu s nekoliko drugarica, ova dvojica su bili s nekim ortacima i svi su se redom samo smenjivali, ma, prave bahanalije, orgije! Milica je čak, kao, s Filipom i u nekoj vezi tajnoj bila nešto kratko, ili je ona umislila da je to veza, to već ne znam... A s Borom se samo k*esnula te noći, kao i s ostalima. Bio je te večeri tu i jedan poznati pevač-reper, ali mu neću otkrivati ime. Pa, šta da vam kažem, kad je čak tad bila intimna i sa Deniz Dejm! Svašta su radile, animirale momke tu, pa se opet svi menjali. Onaj Terza ima da poludi, pazite šta vam kažem, samo da sazna ovo. Ionako je tamo u "Eliti" non-stop vređa da je devojka za aftere, da on zna šta joj rade u pola 6 ujutru, da nema ko je nije... - otkrio je za Pink.rs dobro obavešten izvor.