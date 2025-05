Šok: Anđela shvatila da joj Gastoz ne veruje da nije bila u šemi s Pavlom, njihova veza na klimavim nogama! (VIDEO)

Preokret!

U toku je ''Debata'', Nenad Marinković Gastoz priznao je da ga je Anđela presekla na pola svojim lažima, dok je ona shvatila da joj on ne veruje.

- Gastoz je ovde u pravu - rekao je Mića.

- Mene je ova informacija presekla na pola jer je nisam čuo od svoje devojke, očigledno sam se nažalost zaljubio malo više u ovu devojku - rekao je Gastoz.

- On ovde brani istinu njenu i svaka informacija koju mu prećuti, njega pokoleba. On joj veruje da nije bila s njim, ali čim mu prećuti budi mu sumnju - rekao je Mića.

- Nije ona sakrila da su se odvalili od ku*ca pred ulazak, nego za džakove. Mene samo zanima zašto je to sakrila? - upitao je Gastoz.

- Ona da je htela da slaže, slagala bi za neke krupne stvari. Mislim da je ona Pavle bio sa kumom i da ih je ona sve prekrivala - rekao je Karić.

- Anđela da li imaju poruke ljubavne konotacije? - upitao je Đedović.

- Naravno da ne, naše poruke ne postuje. Može da objavi sve, zato sam i rekla da iseče poruku kada sam mu rekla da mu neću uzvratiti simpatije - rekla je Anđela.

- Je l' ima on neku tvoju sliku? - upitao je Đedović.

- Naravno da ne - rekla je Anđela.

- Anđela, čemu potreba da se čuje s tvojim ocem? - upitao je Karić.

- To je njegova stvar, neću da pričam o tome - rekla je Anđela.

- Da li ima nešto konkretno u porukama koje ste razmenjivali? - upitao je Đedović.

- Naravno da ne, ne postoje ni poruke u kojima se dogovaramo navodno šta ću ja da pričam, što on tvrdi - rekla je Anđela.

- Šta si brisala iz njegovog telefona? - upitao je Đedović.

- Nemam pojma, stvarno ne znam. Neću da se ponavljam, ne može da ima ništa što dokazuje nešto, kad nismo bili zajedno - rekla je Anđela.

- Da li je ovo poljuljalo tvoj i Gastozov odnos? - upitao je Đedović.

- Ja sam se Gastozu poveravala, ali neću nikada pričati šta sam s nekim pričala na kafi. Sve što je trebao da zna da je bitno, on to zna. On zna sve o mom bivšem odnosu, ali ovo mi je nebitno totalno. Što bih mu pričala o dečku s kojim nisam ni bila, rekla sam mu osnovne stvari o mojim bivšim partnerima - rekla je Anđela.

- Zašto misliš da se Pavle sada oglasio i govorio takve stvari, a nije kada si se smuvala sa Zvezdanom? - upitao je Đedović.

- Sve se desilo jer je njegov prijatelj sa mnom, a on nikada nije uspeo da bude. Meni je jasno da taj dečko i dalje gaji emocije prema meni - rekla je Anđela.

- Da li misliš da će Gastoz biti dobar sa Pavlom ukoliko raskinete s njim? - upitao je Đedović.

- Iskreno ne jer se jako uvredio zbog sto evra - rekla je Anđela.

- Anđela da li ti je Gastoz danas ostavio utisak da ti veruje? - upitao je Đedović.

pročitajte još Njima jutro nije pametnije od noći: Evo šta se dešava sa vezom Anđele i Gastoza nakon sinoćnog karambola

- Naravno da ne, ali briga me. Ne opterećujem se jer znam da nema nikakav dokaz da sam bila s njim i samo će Gastoz ispasti debil - rekla je Anđela.

- Ti si mene poljuljala i povredila - rekao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić