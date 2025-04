Šok: Gastoz u strahu da Anđelina porodica ne želi da ga vidi pored nje, ona zapenila na sav glas! (VIDEO)

Preokret!

Upravo je počela emisija ''Radio Amnezija'', a Anđela Đuričić progovorila je o čestitki koju je dobila od porodice, a u kojoj nisu pozdravili Nenada Marinkovića Gastoza.

- Šta mislite o Gruji i Mimas? - upitao je Munjez.

- Ja sam tu za Gruju i biću tu za njega, a o njon nemam ništa dobro da kaže. Mimas hoće sad da ispadne gornja, ali to su fore peti razred - rekao je Gastoz.

- Nama je odnos savršen u poslednje vreme i mislim da nema potrebe da nas dvoje

- Kako komentarišeš svoju čestitku? - upitao je Munjez.

- On je bio za Novu godinu, mislim da je jasno stavio svima do znanja da nas podržava. Oni nikada ne pozdravljaju nikoga i to je tako. Pošto mi ide slava 6.maja, volela bih da ga pozdrave ukoliko ga vole - rekla je Anđela.

- Možda ljudi mene ne žele da vide pored tebe, a ti nekako kao da ih nasilno teraš da me pozdrave - rekao je Gastoz.

- Nisi me slušao, nemoj da praviš sprdnju kada je meni bitno. Obraćaš mi se kako ne želim - rekla je Anđela.

- Kako komentarišete Draganinu čestitku? - upitao je Munjez.

- Mislim da su malo teže reči napisane, ali žena je stavila srce na papir - rekao je Gatoz.

- Mislim da je to bio ispravan potez roditelja da je osveste i da bi se ona vratila na svoje jer je ovo rijaliti mod. Da li je pregrubo jeste, ali su hteli da je osveste - rekla je Anđela.

- Matoroj su danas u čestitkama rekli da se što pre skloni od Dragane jer je folirant - rekao je Terza.

- Nek gura svako svoju priču i nek se Matora malo iskulira - rekla je Anđela.

Autor: N.Panić