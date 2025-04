Šok: Peja priznao da su mu se emocije prema Eni ugasile, ona se jedva suzdržala da ne poludi! (VIDEO)

Preokret!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'' a voditeljka je pročitala naredno pitanje za Draganu Stojančević.

- Ako si već priredila Matoroj ovako lepo iznenađenje, zbog čega onda nisi skupila hrabrosti i otišla na rođendan? Vidimo svi koliko ti je teško? - glasilo je pitanje.

- Bilo mi je jako teško i krivo, ali šta da radim. Nije mi bilo svejedno, ali plakala sam jer sam se setila svoje porodice - rekla je Dragana.

- Okej, ali nismo mi sad smrtni neprijatelji. Ja razumem da hoće da prekinemo kontakt, ali ne mogu da verujem da neće da jede moju hranu - rekla je Matora.

- Mislim da Draganinoj mami nije dobro od njihovih jučerašnjih poljubaca. Ne smeju da imaju ovakav odnos, mora da bude ili ili - rekao je Mića.

Naredno pitanje bilo je za Anđelu Đuričić.

- Gastoz je govorio da mu se niko ne može umešati u vezu, pa si ti tražila da on prekine svoj odnos sa nekim učesnicima, dok ti ne prekidaš svoju komunikaciju sa Karićem. Sumnjivo zar ne? - glasilo je pitanje.

- Mi nemamo nikakvu komunikaciju - rekla je Anđela.

Naredno pitanje bilo je za Enu Čolić.

- Peja je prelazio preko svega, a ti dovodiš njegovu ljubav u pitanje. Kakva je tvoja ljubav kada na jednu negativnu čestitku završavaš s njim? - glasilo je pitanje.

- Ovo je foliranje da sam ja njega oterala, na njegovu incijativu je otišao iz kreveta. On je rekao da je dosta svega i to je to - rekla je Ena.

- Ja sam iskren i moje emocije su se totalno ohladile, više nema žara u meni - rekao je Peja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić