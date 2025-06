BITNO JE DA SMO SREĆNI: Peja konačno priznao velike emocije prema Eni, ona otkrila JEDINU PREPREKU! (VIDEO)

Progovorili!

U emisiji "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Jovani Tomić Matoroj.

Da li je moguće da si rekla da se kaješ samo zbog veze sa Stefani, a ti si nju zamenila, a ne ona tebe? Sve bivše su ti gore radile.

- Nisu. Odnosom sa Munjom je potvrdila da je Munja bio u pravu da će joj se emocije vratiti. Drago mi je što sam izabrala Draganu i što nismo imale taj razgovor. Nijedna moja bivša devojka se nije ovako ponašala - rekla je Matora.

- Svako gleda u trenutku onako kako mu odgovara. Ona je otišla svojim putem, a ja svojim. Ona je sebe skroz oprala i ogradila se od mene, da nije to bilo ja ne bih došla i pričala o tome - rekla je Stefani

Sledeće pitanje je bilo za Aneli Ahmić.

Da li ste realni baciti pod noge drugima ljubav, a nesrećni ste oboje kad niste zajedno?

- Logično je da smo nesrećni kad nismo zajedno. On na svoju stranu hoda sam i luta, a ja na svoju - rekla je Aneli.

- Lepo je rekla. U pravu su, to jeste i suština što ne možemo da zamerimo nikome kad krene da gazi naš odnos. Posebno kad krenu da ponavljaju moje reči šta sam joj sve rekao. Jedini smo par u kući koji ima decu,a najviše smo dopustili. Naravno da sam nesrećan.

Sledeće pitanje je bilo za Enu Čolić.

Ena prestani da slušaš ljude koji ti govore da prestaneš da se ponižavaš jer to sa Pejom nije ljubav. Svi ti koji ti to govore sus e više puta ponižavali, a to su poljnom svetu kamere nisu videle.

-To je i poenta. Sramota je jer su ovde kamere. Napolju ne bi bilo sramota. Ništa nije toliko strašno. Više je to za njega da prestane da se ograđuje. Imamo još 30 dana da se lepo pozdravimo. Jedan pozdrav ćemo imati i napolju, jer smo zaslužili od tolike ljubavi - rekla je Ena.

- Ovde ljudi komentarišu, ako si u vezi, što si... Nama je odnos sad odličan. Bitno je da smo nasmejani i srećni, a da li smo u vezi koga boli du*e. Ona ima emocije prema meni, a i ja prema njoj. Mislim da nismo jedno za drugo i ona to zna - rekao je Peja.

- Ja ne mislim. Samo mislim da je veliki teret kad porodice ne podržavaju - rekla je Ena.

- Ti ćeš još malo imati snajku, a brineš za roditelje. Onda ti nisi za majku jer si još uvek dete - ubacila se Sanja.

- To je jedina prepreka naša - rekla je Ena.

Autor: A.Anđić