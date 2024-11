Peja otvorio dušu o osećanjima prema Eni: Konačno priznao šta ga koči da bude sa njom, ona šokirala odlukom! (VIDEO)

Više nema snage da se boriza njihovu ljubav!

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja gostovali su u radio-emisiji "Mikseta" kod voditeljke i autorke Miljane Kulić i njenog specijalnog gosta Marka Đedovića.

- Niko ne treba da se igra sa mojom dušom, kao što neću ni ja sa njenom. Zato je najbolje da budemo prijatelji - rekao je Peja.

- Da li si se vie zaneo nego što si planirao? - pitao je Đedović.

- Pa dobro, slažem se sa tim. Vučem ručnu jer ne bih voleo da budem u vezi sa Enom. Ja sam takav tip osobe, ne želim da se nešto dešava u mom životu i da ulazim u to. Ne mislim da bih se loše predstavio - odgovorio je Jovan.

- Ja sam se sinoć složio sa Anđelom i rekao da mi ne deluje da tu nema emocija i da ste foliranti. Imam utisak da je to borba ega i sujete, ja možda grešim, a verujem i da nećeš reći da sam u pravu. Deluje mi da se bojiš svojih reakcija. Ona je isto tako pre ulaska doživela slične situacija, koje si ti doživeo nakon, bila je ponižena. Iste stvari su se dešavale - govorio je Marko.

- Slažem se sa tobom sve što si rekao, bio sam grublji na početku i nisam želeo da ulazim u odnos sa nekim koga nisam upoznao. Ja sam rekao za "Pitanja novinara" da mi je to bio najgori dan ovde i razmišljao sam da sam pogrešio jer sam izneo mišljenje jer sam bio povređen. Nisam razmišljao o njenim osećanjima. Možda sam se u uplašio, pa sam hteo da prebrodim to. U svakoj ljubavi padnu teške reči. Između Ene i mene ima hemije, nikad nisam imao takvu devojku poput nje, a ni ona momka poput mene. Ja sebe ne smatram sebe slabim muškarcem, niti nju slabom ženom, tu je sukob ega - nastavio je Peja.

- Nemam više energije da pričam jer ne vidim svrhu. Ja ne mislim šta ti i Anđela mislite, ja bih volela da je tako. Ja mislim ono što sam sinoć rekla, da se on igrao. Nemam nameru više da se borim, mislim da je folirao sve sa mnom od početka. Mislim da je sve ovo bilo taktiči i za neki cilj, kako bi opravdao svoj honorar. Ne može na silu da bude sa mnom, jer mu očigledno nešto ne odgovara. On neće da ispadne folirant i igrac. Kako on smatra da foliram, tako ja smatram da on folira - dodala je Čolićeva.

- Da li ćete da se družite? - pitala je Miljana.

- On je rekao da bi voleo da spusti loptu, ja ne želim da se družim sa njim i neću da budem prijatelj sa dečkom prema kom sam imala drugačije namere. Teško mi je da se budem u istoj kući gde je on. Svako može to da umanjuje jer smo malo bili zajedno, ali on meni stalno nedostaje. Bilo bi neiskreno, nemam nameru sebe da maltretiram i da se družim sa njim - rekla je Ena.

Autor: A. Nikolić