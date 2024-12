Terza prolio reku suza: Otvorio dušu o osećanjima prema Milici, jednom rečenicom probudio njen gnev! (VIDEO)

Tenzija se ne smiruje!

Borislav Terzić Terza razgovarao je sa Darkom Tanasijevićem u emisiji "Pitanja novinara". On je progovorio o svojim odnosima sa trudnom Milicom Veličković i Sofijom Janićijević, o kojima poslednjih dana bruji ceo region.

- Ja se sad ne ograđujem od Sofije jer je Milica tu, sa Milicom nikad neću moći. Hoću sa Milicom da izladim odnose i to je to - rekao je Terza.

- Terza, koliko je za tebe bilo bolno da sediš u pabu, Milica sa druge strance dodiruje Milici stomak, svi su dodirnuli stomak i osetili pokret, a jedino ti nisi - dodao je Darko.

- Da, ne mogu da verujem da je rekla da to radim zbog rijalitija. Luka se smeje, oduševljen ne, ali ona da kaže da to radim zbog rijaltiija. To je takav blam. Ja nikad nisam ništa radio zbog rijalitija, uvek sam bio iskren. Ovo sam ja zas*ao i ne daj Bože nikome da bude ja. Niko mi od ovih ljudi nije kriv, ja sam kriv. Možep li da zamisliš šta se u mom mozgu dešava. Ovo je možda naša poslednja priča dok se ne vidim napolju - govorio je Terza, pa počeo da plače:

- Narod me ne zanima, nikoga na slavu neću da zovem. Svi ovde sad kolutaju očima i govore da sam folirant. Zamisli kakvi su to bolesnici, a njima je ovo rijaliti. Oni ustaju ovde, pljuju me i pričaju s mržnjom da bi se narodu dodvorili. Vređaćemo se do kraja, ja nemam pardona - dodao je on.

- Kako ti je dok slušaš kad ti Milica kaže da si joj uništio život? - pitao je Darko.

- To je mnogo velika reč. Kaže da sam ja j*bavao dok je ona bila na tabletama i noćima gledala, ja to razumem. Sve me pogađa što kaže. Ja samo molim Boga koliko god da sam grešan da se dete rodi zdravo, sve će biti drugačije kad izađem, ja to znam. Neće mi biti fokus Sofija i ja, sve što sam zas*ao parama ne može da se kupi - govorio je Terza.

- Pre ovoga je jedva čekao da ga dižeš petkom i da veliča svoju ljubav - rekla je Milica.

- Zaljubio sam se, svakome može da se desi. Šta sam ja monstrum pošto sam ovo uradio? Moja je krivica 90%, a moja 10%. Ja sam uradio najgoru stvar, samo sam u nju gledao koliko sam se bio zaljubio, a sad je sve to došlo na naplatu

Autor: A. Nikolić