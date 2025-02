Progovorili o svemu!

Naredno pitanje Mateja Matijević postavio je Ivanu Marinkoviću.

- Kako komentarišeš ovaj njen odgovor tebi - pitao je Mateja.

- Smatram da je bila potajno zaljubljena u Karića. Moram da kažem da u stvari u koje nisam verovao koje je Milovan pričao, da je delimično u pravu...Kod nje je samo strast i ono što sam rekao za dodire i poljupce, ja sada pitam, šta je radila sa mnom ako je bila potajno zaljubljena u Karića?! - rekao je Ivan.

- Njemu je krivo što sam živnula, što više nema: "ćuti, sedi" - rekla je Aleksandra.

- Šta si osećala dva meseca prema meni - pitao je Ivan Aleksandru.

- Meni se Karić dopao kao lik, često delimo isto mišljenje, umeren je. Ja kada sam bila s tobom, meni nije bio Karić u glavi, razumeš? Svašta mi je Karić govorio u snu - rekla je Aleksandra.

- Terza, bez da se kuneš, kako možeš da garantuješ nama da možemo da ti verujemo da nećeš biti sa Sofijom - pitala je Aleksandra.

- Rekao sam da neću, vreme će pokazati. Ja sam lagao sve vas, lagao sam sebe...Mene ništa ne sprečava da budem ovde s devojkom koja mi se sviđa, ja ću dete videti pa ću videti, jednostavno ne želim da ulazim s nekom u vezu, niti da se mirim s njom - rekao je Terza.

- Da li misliš da je Munjez potajno zaljubljen u tebe zbog ovakvog komentarisanja - pitao je Terza Enu.

- Mislim da nije potajno zaljubljen u mene, nego transparentno zaljubljen. Ja sam Munji najslabila tačka u ovom rijalitiju - rekla je Ena.

- Teodora, koji je razlog da tolerišeš spletke i stvari, da li stvarno misliš da ovog što radi Munja nisu loši postupci prema tebi - pitala je Ena Teodoru.

- Ne mislim, možda on misli da me ne vređa, naravno da me vređa svaki put kada kaže da nisam srećna u vezi - rekla je Teodora.

- Da li smatraš, s obzirom da znaš kako si ušla ovde i šta je bila tvoja priča, da si u ovoj situaciji između Sandre i Luke slična Staniji - pitala je Teodora Aneli.

- Ovo pitanje je presmešno, van svake pameti, ne smatram. Smatram da se Luka i ja ovde družimo već dva meseca. Sandra i Luka su na silu ušli u vezu - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić