Nedavno se u „Zvezdama Granda“ na Pinku povela žestoka polemika oko stajlinga Milice Kostadinović koju je Ana Bekuta žestoko iskritikvala. I dok je Ana tvrdila da ‘tange nisu za scenu’, pojedini članovi žirija su je žustro branili, a sada se takmičarka oglasila i dala svoj sud o situaciji koja je digla veliku prašinu.

- Branila sam svoj stav i drago mi je zbog toga. Mogla sam da ćutim i da budem u fazonu "Da, u pravu ste" i da se završi na tome, ali to nisam ja. Pokušala sam nekako da odbranim svoj stav i da im pokažem ko sam ja u stvari. Mogu to ljudi da shvate kako god žele, ali kao što sam u subotu rekla, ja nisam neko ko će se na sceni pojaviti u dugoj crnoj haljini. Furam svoj fazon i to je to - rekla je Milica, a potom se osvrnula na komentar Ane Bekute da nijednoj curi neće dati svoj glas ukoliko se pojavi u tangama.

- Ana Bekuta je dala svoje mišljenje koje ja maksimalno poštujem, ali neću se promeniti. To je prosto tako. Dokle god sam svoja, smatram da sam na pravom putu, a kako će ko to da shvati, to već nije moja stvar.

Pretprošle sezone se digla velika prašina oko stajlinga Anastasije Ićurup i Maje Đorđević, koja se takođe takmiči ove godine, što je Milica, kako i sama kaže, sve ispratila.

- Pratila sam tada „Zvezde Granda“ i sećam se da je Ana Bekuta bila oštra kada su u pitanju Majin i Anastasijin stajling. Ali moram da kažem da ja ni u jednom trenutku nisam pomislila da odustanem od takmičenja zbog kritike. Kada bih to uradila to ne bih bila ja. Opet kažem, mogla sam da stojim na sceni i da se rasplačem, ali zašto hih?! Šta bi mi to donelo? Ja sam na fin i kulturan način rekla ono što sam imala, ali nisam rekla sve - priznala je Milica.

Ubrzo nakon emitovanja epizode „Zvezda Granda“ video na kome Ceca Ražnatović diže suknjicu Milici, kako bi proverila da li zaista nosi tange postao je viralan na društvenim mrežama, a Kostadinovićeva je otkrila kako se osećala u tom trenutku.

- Nije mi bilo neprijatno kada mi je Ceca prišla, čak mogu da kažem da mi je bilo veoma drago. Drago mi je što je Ceca, naša velika zvezda, bila na mojoj strani i što me je branila sve vreme. Mnogo sam joj zahvalna! Drago m je što su me Ceca, Viki, Mili i Đorđe David razumeli. Prosto ljudi razumeju šoubiznis i da je ovo neko novo vreme. Iako sam ja pevala Cecinu pesmu „Cvetak zanovetak“, staru nekoliko decenija ne smatram da sam trebala, niti mogla, da vratim modu od pre ne znam ni ja koliko godina - istakla je takmičarka, a potom otkrila da li je zažalila zbog svog komentara:

- Iskreno, jedino mi je krivo što Ana Bekuta ne razume šta sam ja htela da kažem, zbog toga mi je baš krivo. Što ne razume nas i neku novu generaciju, pa ja u bodiju ne idem na kafu, niti do grada. Scena je jedno, a ja sam privatno nešto sasvim drugo.

