U "Eliti" je vanredno stanje otkako se posle porodične tragedije vratio Marko Janjušević Janjuš, koji se ubrzo suočio s bivšom devojkom Aneli Ahmić, a glavna "jabuka razdora" jeste izvesni Alen, o kom je učesnica rijalitija razgovarala sa svojom majkom Jasminom Ahmić 31. decembra, tokom novogodišnje posete porodica. Za Alena je 1. januara Aneli direktno pitala njena ljuta suparnica Stanija Dobrojević, koja je sada s njenim bivšim mužem Asminom Durdžićem.

Rat porodice Ahmić i Stanije Dobrojević iz dana u dan je sve žešći.

Nakon što se Stanija Dobrojević oglasila za Pink.rs i prozvala Situ Ahmić kako je jeftina, ružna i zla, pozvali smo Situ kako bi nam prokomentarisala Stanijinu izjavu.

- Hvala bogu imam četvero dece i unuče. Ponosno stojim iza svakog, hranim i oblačim sve svojim novcem, ne bavim se biznisom za koji se kod nas još ne plaća porez i ide se u zatvor, a to imam, sve ono što to nikada nećeš imati budi sigurna u to . A što se tiče mog fizičkog izgleda ponosna na njega, dala četiri života i pogledaj me nakazo grdna, izgledaš kao da ti je neko sedao na faci. Mani se mene, ja se brinem i za peto dete, a to je dete te tvoje nakaze. Ti si tom detetu uzela i uzimaš, ti koja prodaješ ono što se ne prodaje, a sada gubi se od mene nakazo! Ne dam ti više marketing potpuno si nebitna sramoto od žene kupi vaginalete znaš ti dobro zašto - odgovorila je Sita.

