Detaljna analiza!

Stanija Dobrojević večerašnji je gost emisije ''Pitam za druga'' kod Dalile Dragojević. Tom pilikom, Stanija je govorila o ponašanju Aneli Ahmić prema Marku Janjuševiću Janjušu posle njegovog povratka u Elitu nakon porodične tragedije, kao i o tome da li postoje neke emocije i dalje između njega i Maje Marinković.

- Ja sam se zaista družila s Majom i Marijanom u Zadruzi 2 i zavolela ih i bila prijatelj. One su mlađe od mene, željne su izlazaka, a ja sam to prošla, živim drugačiji život. Da sam im podrška, to jesam. Maja treba da bude klasa i da mnogo jaču priču tera. Nije mi jasno šta je bilo s Jaškom u krevetu sinoć. Ja sam živi primer da kad ljubav prođe možete biti prijatelj s nekim. Majine emocije su se ugasile prema njemu, a za njega nisam sigurna. Ja mislim da on možda malo i Aneli tera inat zbog Alena. Kad je video sve, njega je to povredilo. On je povređen i slab u ovoj situaciji... - rekla je Stanija i otkrila da li je Asmin znao za Alena.

- Asmin nije znao za Alena. Govorio je kako je svaki put odlazila u Sarajevo i provodila vreme s njim. Aneli ga je pikirala, Asmin je u šoku zbog svega što je saznalo - otkriva Dobrojevićeva, a onda je progovorila o tome da li s Aneline strane postoje neke emocije prema Janjušu.

- On kad se pojavio na vratima, Aneli nema reakciju, ona ne plače ni za ćerkicom. Ona nema empatiju i nema emociju. Za Maju i Janjuša ćemo videti. Maja ga je ludo volela dok se nije desila situacija da ga precrta. Mislim da je Taki na aparatima, vraća mu se stari zet - našalila se Stanija.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: Pink.rs