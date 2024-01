'OSEĆAJ U GRUDIMA MI KAŽE DA JE TO PRAVA STVAR' Džejla Ramović progovorila o emocijama: Desilo se stvarno to poklapanje!

Nisu mi baš krenule suze, ali se javio neki osećaj u grudima koji mi govori da je to prava stvar - kaže Džejla.

Džejla Ramović otkriva na samom početku razgovora da li ona ponekad pusti suzu kada je dotakne neka pesma.

- Apsolutno. Ja jako često to činim jer nekako doživljavam muziku na neki poseban način i onda kada se spoje i muzika, i tekst,m i sve to, onda zna da me gane kompletna izvedba. Baš sam danas čula jedan divan demo za jednu divnu pesmu i bez razmišljanja sam pomislila i rekla „to je to.“ Dirnula me je, osetila sam je, i verovatno će nekada ona da ugleda svetlost dana. Nisu mi baš krenule suze, ali se javio neki osećaj u grudima koji mi govori da je to prava stvar. Desilo se stvarno to poklapanje emocija – istakla je nekadašnja pobednica „Zvezda Granda“.

Džejla je napravila paralelu sa tim kako joj je sada dok ona ocenjuje druge pevače u odnosu na vreme kada su njene nastupe ocenjivali u „Zvezdama Granda“.

- Mnogo je lakše sada, iskreno. Ali i to je zahtevna pozicija. Meni je ogromna čast da sedim na tom mestu i da delim komentare tim divnim ljudima, a dok sam se takmičila u „Zvezdama Granda“ tu je bio splet raznih emocija. NIje bilo nimalo jednostavno iako je možda tako izgledalo, ali stvarno je bilo teško. Bilo je teško nekada i čuti neki komentar i kritiku. S druge strane, dešavalo se i da budete presrećni da ne znate ni kako se osećate od količine dobrih komentara, a ja sam ih stvarno, hvala Bogu, dobijala dosta. Ali definitivno, ovo su dva potpuno drugačija osećaja, ovde sam sada daleko opuštenija – ispričala je Džejla.

Iako se šali, Džejla bi možda ipak pre mogla da se nađe u ulozi manekenke, s obzirom na lepotu kojom opčinjava sve oko sebe, a već je postala i ambasador pojedinih brendova.

- Istina, ali ne znam. Meni je fokus na muzici, bez obzira koliko volim kamere i da poziram. Uvek se opredelim za nastupe i muziku, to je moja najveća ljubav. Ja stvarno uživam u svom poslu i bogatstvo je kada radiš ono što voliš najviše na svetu – priznala je pevačica.

Zbog neodoljive lepote komplimenti na račun njenog izgleda su neizbežni, a sada je otkrila i kako reaguje u tim situacijama.

- Pa ne znam. Iskreno ne znam. Dobijam ih jako često i nekad mi bude i neugodno. Zapravo puno puta mi bude neugodno, ali šta mogu drugačije nego da se zahvalim – otkrila je Džejla.

Autor: Pink.rs