'PLAŠILI SMO SE PIJANIH I DROGIRANIH GOSTIJU' Otac Barbare Bobak otvorio dušu o strahovima koje su morali da prežive!

Barbara Bobak je preko noći postala poznata, ali je trenutno jedna od najtraženijih mlađih pevačica na našoj estradi.

Pevačica je rođena u Futogu koji redovno pominje u medijima. Uvek s ponosom ističe odakle je, a njen porodični dom i dalje se nalazi u ovom mestu u Vojvodini. Kada je Barbara svojim roditeljima saopštila da će krenuti put estrade, priznaju da je postojala doza straha.

- Pa, plašili smo se upravo tog načina života, tih pijanih, drogiranih gostiju, raznih navalentnih muškaraca, nemogućnosti zaštite, daleko je od nas... Plašili smo se poroka svakog, mislim, svega, svi znamo da je to takav deo, ali hvala Bogu, ona je taj posao što je radila, radila tako da su to bile svadbe i te proslave, neki viši malo nivo, na bini su, sklonjeni su, ima njih sedam-osam, nije ono što se kaže, jedan na jedan, klavijaturista, i ona, tako da sam ne dopustio, nego sam morao da prihvatim to kao njenu odluku. Znam da je volela to oduvek, računao sam, neka je koju godinu, neka malo zaradi za sebe, nek se malo okuša, proćiće to, pa ćemo nešto opet drugo, ali eto, hvala Bogu, ovo se pretvorilo u nešto fascinantno - kaže iskreno tata Saša.

U porodičnom domu mlade pevačice vlada harmonija, ali nije oduvek tako bilo, trebalo je dosta žrtvovanja i odricanja. Kada je Barbara bila mala, tata je često bio odsutan od kuće.

