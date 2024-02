NIKADA NISU BILI KREATIVNI: Barbara Bobak progovorila o porukama koja dobija, pa priznala koliko je raduju nastupi!

Barbara Bobak tenutno jedna od najpopularnijih pevačica mlađe generacije dotakla se svih aktuelnih tema, a prvi put je pred kamerama otkrila kakve poruke dobija od muškaraca na društvenim mrežama.

Bobakova je nedavno objavila novi album koji je publika odlično prihvatila, ali nakon ovog uspeha nema nameru da se zaustavi, već uveliko radi na novim projektima kojima će obradovati fanove.

– Nije teško raditi, sam proces stvaranja meni je iskreno najlepši deo posla. Lepši mi je skoro i od svirki, volim jako kreativni rad u studiju, a kada je reč o novcu nemam pojma koliko se ulaže. Ne ulažem ja trenutno, već moj tim – počela je i otkrila da ne kalkuliše kada je u pitanju kupovina pesama:

– U suštini mi je samo bitno da mi se pesma dopadne, nije mi uopšte bitno koliko košta pesma. Ne postoji preskupa pesma, ja tako mislim. To je pečat i trag koji ostavljaš za sobom, a to nema cenu. Ništa nije preskupo – dodala je Barbara.

Nedavno je u javnosti priznala da je smanjila broj nastupa zbog umora koji je osećala u glasu, a pred našim kamerama je otkila da joj druženje sa publikom nikada ne pada teško.

– Ne nastupam svaki dan. Do Nove godine sam nastupala četiri puta nedeljno, a sada sam malo smanjila. Nije mi teško, moj organizam se ne slaže sa time, ali psihički mi ne pada teško. Sreća, pa ne padam od umora i ne padam u nesvest. Ne kolabiram, nije mi još uvek teško, mlada sam i imam snage – ispričala je pevačica.

Barbara kaže da joj se na nastupima ne događaju neprijatnosti, ali ističe da fanovi često umeju da je iznenade.

– Ne dešava se ništa, svi su mi nastupi su mi isti. Super je žurka i energija. Osim jedne priče koju sam ispričala više puta, ništa mi se neprijatno nije desilo. Lepo je sve i sve je super. Fanovi me često obraduju, a najviše devojke koje drže moje fan profile. Dobijam uvek neke interesantne poklone, karikature i svašta nešto. Čarape sa slikom moje mačke. Album za sličice, stvarno svašta nešto – ispričala je ona.

Nakon veze sa Darkom Lazićem, u javnosti nismo imali priliku da vidimo njenog novog dečka, a po svemu sudeći i nećemo skoro, jer mlada pevačica kaže da nema vremena za ljubav.

– Nemam vremena za ljubav! Odmaram se tako što provodim vreme sa svojom mačkom, sa svojom porodicom, sa najboljom drugaricom idem u spa, gledam filmove, jedem – ispričala je kroz osmeh.

Na samom kraju razgovora, Barbara priznaje da i kao svaka žena dobija razne poruke na društvenim mrežama, ali dodaje da joj takvi momenti nisu baš inspirativni.

– Dobijam pouke, svaka ženska osoba ih dobija. One glase, „Ćao lepoto“,“Ej ćao, baš si lepa“ i to je to. Muškarci nisu nikad ni bili kreatvni – rekla je Barbara.

Kako se bliži festival „Izbor pesme za Evroviziju“ zanimalo nas je da li je ona preslušala pesme i da li ima favorita ove godine.

– Sve mi se pesme dopadaju, svi mi se dopadaju, sve mi je super! Svaka čast svima! Neka najbolji pobedi. To je zaista odvažan korak, hrabar i veliki za sve moje kolege. Nema tu šta da ne valja – rekla je pevačica i priznala ko joj je favorit za Malme:

- Zejna je najbolja! Njena pesma mi se najviše dopada – otkrila je Bobakova.

Autor: Pink.rs