'KAD MI JE ONA UMRLA, NOSILA SAM CRNINU!' Eva Ras se prisetila SMRTI svog supruga i ćerke, pa progovorila o BOLESTI s kojom se BORILA: Posle lečenja...

Emotivno!

U okviru emisije "Premijera Vikend - Specijal" i rubrike "I nama je teško", poznata glumica Eva Ras progovorila je o teškim trenucima kroz koje je prošla kroz život.

1982. godine, njen suprug, Radomir Stević Ras, je iznenada preminuo, a Eva se prisetila tog momenta, te je otkrila kako je saznala da je umro.

Bila sam na snimanju u Budimpešti, a svaki susret sa smrću je težak. Svaki pu kad neko umre, Bog razgovara sa nama. Ras je mene ispratio na voz i išla je naša delegacija za Kinu, nekih 12 političara. Mi smo umirali od smeha na železničkoj stanici. Kasnio je pet sati i mi smo pet sati se zasmejavali, zavitlavali na stanici. Ja sam stigla tamo i sutradan, nisam imala snimanje, i kada sam se oko šest vratila u hotel rekli su me da me čekaa reditelj. Rekla sam da je dobro, jer sam ljuta da me pozovu dan ranije kada ne treba. I zamislite kako se Bog šali s nama. Ja sam pre toga snimala film u Sloveniji, a iz Slovenije smo mi išli na sladoled i večeru u Italiji. Meni je tamo u Italiji zapala za oko ta crna haljica. Ja u crnoj haljini dolazim i reditelj mi kaže da mogu za Beograd, kada sam ga pitala zašto, rekao mi je: "Pa muž ti je umro, valjda si zbog toga obukla crnu haljinu"...Šok me je sačekao kada sam došla u Beograd. Kuća je bila puna nepoznatih ljudi, to se zvao odbor za sahranu. Moja ćerka nije bila kod kuće, otišla je kod drugarice. Ja sam rekla da neću njega sa piramidom da sahranjujem, jer je on bio vernik. To je sve imalo strašne posledice. Dok me Živko Nikolić nije povratio u filmski svet, ja sam bila van sveta. Ja posle Rasa nisam nosila crninu, jer je Kruna imala 14 godina i rekla mi je da ću ja da se zatvorim u sebe. Ja sam rekla: "Ako tebi smeta crno, nikada crno neću nositi", a kada je ona umrla, nisam skinula crninu - rekla je Eva, te se prisetila smrti njene ćerke i toga da je u izveštajima, kako kaže, napisano da je umrla prirodnom smrću:

- Ja sam dobila izveštaj od francuske policije. Dolazili su kod mene u kuću da mi kažu da idem u Pariz da istražim to. Poslali su mi samo da zataškaju, mora da je ona bila mata hari, jer je kao nemoguće da umre prirodnom smrću s 24 godine, a izveštaj francuske policije je bio takav da je umrla prirodnom smrću. Ja nikada ne bih mogla da odem u Francusku da ispitam to. Sećam se da je jedna njena prijateljica donela dva kofera Kruninih stvari, plakala je i rekla je da joj je bilo teško da donese to jer su dve godine živele zajedno. Ona je bila na nekom seminaru i ta drugarica je bila isto tamo. Ja sam joj rekla da zadrži te kofere, da ako je njoj do toga stalo, ko sam ja da njoj ja to uzmem?! - rekla je Eva.

Za sam kraj, ona se osvrnula na svoju bolest, te je istakla da je od slične bolesti bolovala i njena pokojna koleginica Milena Dravić koja se, kako kaže, razbolela dve godine pre nje.

Sve su emisije zabavne, ovo što sada pričam, o tome se ne govori nikada i nigde. Ta moja bolest, kada je bila pandemija, da takvih kao što sam ja ima 50.000 u Srbiji koji dugo žive sa rakom. A za vreme pandemije, pojavio mi se karcinom na licu. Milena Dravić se dve godine pre mene razbolela, mi smo bile prijateljice, to se ne zna...Posle lečenja, njen rak je mirovao 17 godina, a moj rak je mirovao 19 godina kada se pojavio na licu. Vidite da mene ni taj sekundarni nije ubio - rekla je glumica.

Autor: N. Ž.