'ON ČOVEK VOLI DA IGRA I PEVA, ISTO KAO I JA!' Andrija Milošević oduševio izjavom o sinu Relji, pa se osvrnuo na pesmu koju je napisao za sve svoje drage ljude kojih više nema: To je život!

Otvorio dušu!

Poznati glumac Andrija Milošević za emisiju ''Premijera - Vikend specijal'' govorio je o svojim poslovnim planovima, a dotakao se i privatnog života, sina Relje, a na početku je prokomentarisao klip koji je izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama, a odnosi se na pesmu koju je posvetio dragim ljudima kojih više nema.

- To je život, u životu se dešavaju razne stvari. Zavisi kako to prođe kroz vas. Suštinski treba ta vrsta neke katarze, treba da neko koga ljudi vole mi prate da im pomogne da u nekim trenucima sreće i radosti da se sete nekih trenutaka i ljudi koje čovek potisne, kad to dođe ponekad je i kasno, inspirišem se iz života - kaže Andrija i otkriva kako su izgledali praznici ove godine u njegovom domu uz sina Relju.

- Mi smo plesali i pevali i onda smo zaspali u 10. Ma jok, ne nedostaje mi noćni život, prošao sam tu liniju razvdajanja od tinejdžerskog doba, ušao sam u to neko zrelo doba. On čovek voli da igra i peva, i ja isto... Onda ujutru opet radost, sreća... Sve je dobro i bitno je gledati pozitivno na život - otkriva Andrija, a onda je pogovorio o filmu o Džeju Ramadanovskom ''Nedelja''.

- Nisam pogledao film, ali sviđa mi se taj trend. Sve su to veliki umetnici, naše velike zvezde koje su obeležile neki period našeg života... Oni su zaslužili da se po njima snimi film. Svi smo voleli Džeja i odmalena je bio autentičan čovek. Želim im puno sreće kada je reč o uspehu filma ''Nedelja'' - istakao je glumac.

Autor: Pink.rs