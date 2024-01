ZAJEDNO BILI U KOLIMA! Otac Đorđa Davida STRADAO u saobraćajki: On je ostao NA MESTU MRTAV!

Đorđe David, doživeo je jutros saobraćajnu nesreću u Severnoj Makedoniji, u kojoj je, nažalost, stradala jedna žena. Ovo nije prvi put da se Đorđe suočava sa tragičnim nesrećama, budući da je izgubio oca u saobraćajnoj nesreći.

Đorđe je otkrio da je njegov otac, Vasilije, imao značajan uticaj na njegovu karijeru. Odrastajući u okruženju akademski obrazovanih ljudi, Đorđe je zahvaljujući ocu pronašao ljubav prema umetnosti. Otkrio je da je otac bio tajni savetnik u Titovom kabinetu, te da je njegova smrt imala snažan uticaj na Đorđa.

- On i ja smo bili u kolima, meni dlaka sa glave nije falila, a on je ostao na mestu mrtav. Ali bio je i ostao autoritet u mojoj glavi. Ja sam se nakon toga strašno promenio, jer je moj heroj bio poražen. Nisam imao ni 15 godina i to su stvari koje mladom čoveku naprave lom u glavi - rekao je on jednom prilikom za Grand.

U velikoj ispovesti za Grand, Đorođe je prizano da je ta tragedija ostavila velike posledice u njegovom životu i da je kasnije upravo zbog toga krenuo putem poroka iz kog se kasnije izvukao.

- Kad izgubiš idola u tim godinama, osećaš se potpuno izgubljeno, nesigurno, kao da nisi svoj i tražiš utočište u onima koji su slatkorečivi. Otišao sam u nekom trenutku pod led, samo heroin nisam probao. To je trajalo godinu dana, vrlo intenzivno. Zahvaljujući sportu i porodici, a nakon što sam video kako mi odlaze prijatelji, odlučio sam da pronađem izlaz. Mnoge od njih sam ispratio na onaj svet, bilo je tu dece mnogih poznatih ličnosti, predsednika država i predsedništa i svaka smrta je izazivala bol i potvrđivala da sam ja na dobrom putu tim što sam se opredelio za umetnost i za čist način života - ispričao je on.

Autor: N. Ž.