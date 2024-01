Pevačica Mina Kostić, koja je 17. januara prijavila policiji bivšeg dečka Nikolu Srećkovića zbog psihičkog nasilja, rešila je javno progovori o svim detaljima kraha ljubavi.

- Trpela sam psihičko nasilje, ne fizičko, ali je ono nekad gore. On je takav tip prosto, ljubomoran. Jesam ja odmah primetila da je ljubomoran, ali kad sam rešila da raskinem on je počeo da se izvinjava. Posle je opet nastala situacija. Odem na nastup, on napravi problem. Onda ko me zove, uzima mi telefon... - ispričala je Mina i dodaje da je dobio zabranu prilaska.

- Ne sme da mi priđe, niti da ima bilo kakav kontakt sa mnom.

Pevačica priznaje da se opet razočarala u ljubav.

- Nisam se tome nadala. Jesam se razočarala, ali to je bio moj izbor. Htela sam na lep način da se raziđemo ali nije moglo. Niti sam ga prevarila, niti sam takva, ali neke stvari se očigledno nisu promenile. Stop nasilju - rekla je Kostićeva za 24Sedam i istakla da će nastaviti svoj život normalno, te da će snimati pesme iako joj je ljubavni život zakazao.

