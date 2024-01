Pevačica Mina Kostić otkrila je nove detalje o odnosu s 19 godina mlađim Nikolom Srećkovićem, nakon što ga je prijavila policiji zbog, kako kaže, psihičkog zlostavljanja.

- Meni je žao što je došlo do toga, ali dešava se. Ja nisam neko ko želi da se svađa, nikad ni sa kim nisam bila iz interesa, to svi znaju. Njega neću uopšte da komentarišem, da ne pričam koliko sam mu pomagala, on sve neće, a kad mu kupiš naravno da uzme, ti ako si muškarčina, ti nećeš da dozvoliš da ti žena kupuje, još ja njemu da pomažem, on da me maltretira, a ja da ćutim i da ga volim. On je pokazao svoje pravo lice, jednom kad uradi tako nešto, nema tu života, a to što sam ja nastavila i mislila neka proći će, nikad neće proći. On je pravio problem što ja idem da radim, mislim priča horor - istakla je Mina, te dodala:

- Samo želim da kažem svim ženama da je Bog svakome dao život da živi i da bude slobodan, da bude pošten i iskren, a da te neko maltretira psihički ili fizički ne daj Bože, to ne treba niko da trpi. Stop nasilju nad ženama i muškarcima.

Autor: pink.rs