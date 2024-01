BOBAN RAJOVIĆ DVA PUTA BIO U ZATVORU! Evo zbog kojih dela se našao iza rešetaka: Bio sam psihički i finansijski ubijen!

Boban Rajović dugo je na našoj estradnoj sceni. Danas uživa u porodičnom životu, za njega su najveća sreća supruga i troje dece i unuče koja mu je podarila jedna od ćerki, ima sve o čemu je sanjao, ali nije uvek bilo sve tako sjajno.

On je svojevremeno ispričao kroz kakve je muke prošao u životu, dok nije postao poznat i dobro plaćen pevač, a priznao je i da je dva puta bio u zatvoru. U njegovom životu se sve promenilo posle najvećeg hita u njegovoj karijeri "Usne boje vina", koji je napisala Marina Tucaković.

- Pa pazite, menja se u principu sve u mom životu posle tog hita, taj jedan put kad sam bio u zatvoru, to je bilo pre toga. Došlo je u pravo vreme zato što sam u tom trenutku bio toliko psihički ubijen i finansijski sam bio nikakav i psihički i nedostatak porodice i svašta nešto tako da je to bio, uvek govorim o tome, najteži period u mom životu. Ta 2004. godina želja i patnja za porodicom, za decom. U tom trenutku sam se našao u Danskoj i to je bila neka kazna koja je bila od ranije, u vezi sa saobraćajem, nakupilo se više tih i mogao si bukvalno ili da platiš ili da ideš - rekao je Boban tada za Blic.

On je priznao da je iza rešetaka završio jer nije imao novac da plati kaznu.

- Nemam da platim i idem unutra 40 dana. Bio sam u sobi sa jednim Albancem kog dan-danas s vremena na vreme čujem, vrlo retko, ali čujemo se i dan-danas, ali to su upravo da vam kažem laki zatvori, nisu to oni za prave robijaše da kažem. Nisu ni razlozi, to se zove u stvari otvoreni zatvor tako da jednostavno odeš malo da očistiš glavu, imaš vremena da razmišljaš.

- Mogu ja sad da sedim ovde i da pričam ne znam šta, ali nikome nije drago kad odeš u zatvor, a kamoli roditeljima ili supruzi, ali opet kažem to je zbog nekih glupih stvari. U tom periodu bukvalno dva puta 2002. i 2004. isto i čak prvi put kad sam izašao rekao sam sad ću da se pazim kako vozim kako nema kazni više, međutim desilo se još jednom i to je to i Boban Rajović od te famozne 2002. i 2004. godine apsolutno nema nikakve veze sa tim, to je toliko čisto i mogu reći da sam mnogo ponosan zbog toga da mogu da na kraju krajeva odem u tu istu Dansku koja je moja druga zemlja i da kad te ukucaju tamo da si čist kao suza - rekao je Boban.

