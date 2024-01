PINK.RS PAPARACO! Ivan Marinković napustio ''ELITU'' zbog OVOGA! Evo gde smo ga uhvatili! Morao da obavi bitnu DUŽNOST! (FOTO+VIDEO)

Uhvaćen u totalno opuštenom izdanju!

Ana Ćurčić i Ivan Marinković danas imaju zakazano suočavanje na sudu. Naime, njih dvoje su tokom celog leta žestoko ratovali zbog čega je Ćurčićeva odlučila da pokrene tužbu i sa Marinkovićem se obračuna na ovaj način.

Nešto pre 10 časova ispred suda u Katanićevoj pojavio se Marinković, u pratnji obezbeđenja s obzirom da trenutno boravi u rijalitiju ''Elita'', te je povodom suočavanja nakratko napustio imanje u Šimanovcima!

Ana se još nije pojavila, a ovo ne bi bio prvi put da nije došla.

- Kada dođeš u ovakvu jednu instituciju gde se ozbiljne stvari dešavaju, a tu dolaziš sa ženom koja te tuži za neke potpune gluposti, sramota me je. Koliko znam ja danas neću ništa reči, danas će ona morati da objasni kako je to narušena njen ugled i čast. Trebaće da objasni kako sam ja to njoj narušio ugled i čast! Ja mislim da će sudija ovo da preinači u moju korist. Postoji snimak na Pink.rs-u gde ona meni prva govori svašta. Videću kako će danas ovo da funkcionie, pa ću podneti i ja. Daću svoj iskaz sada, ako ne bude bilo moguće daću sledeći put . rekao je Ivan na prethodnom pojavljivanju na sudu pre dva meseca i dodao:

- Što se pomirenja tiče, mislim da nema ništa od toga... Neću pružiti ruku tom ološu belosvetskom - zaključio je Marinković tada.

