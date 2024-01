'POSLEDNJU REČ DAJU ONI, A JA OBRAZ NE DAM!' Snežana Đurišić progovorila o "PRAVILIMA" Zvezda Granda i o tužbi da je primala mito!

Snežana Đurišić govorila je o tužbi koju je podnela protiv učesnika takmičenja Zvezde Granda.

Kandidat u takmičenju Dušan Vukadinović rekao je da je Snežana Đurišić tražila od njegove majke novac kako bi on prošao dalje, što je pevačica oštro negirala, da bi ubrzo podnela tužbu protiv pomenutog kandidata .

- Moram reći da je tužba predata. Čekamo taj poziv. Imali smo informaciju da je falilo nekih podataka, ali advokat Grand Produkcije radi na tome i čekamo. Ja lično sam onda rekla i samo ću sada dodati, odnosno ponoviti. Mi smo ljudi javni, ali nismo mete za vređanje časti i dostojanstva. Ja sam tako vaspitana, na obraz ne dam. Nikada ni od koga ništa nisam ni tražila, ni uzela, niti ucenila, niti mi treba. Sve što imam zaradila sam pošteno svojim radom - rekla je pevačica.

Kaže da nije moguća da neko bude podmićen u Zvezdama gradna niti da ima protekciju i to najviše iz razloga što krajnji i najvažniji sud donosi publika:

- Oni su ljudi upotrebljeni, ali to nije moj problem. Kad sam čula to, ja nisam mogla da verujem. Rekla sam molim, odakle to, šta uopšte to znači? Da li je ikad iko u Zvezdama Granda mogao bilo šta da uradi na način da plati, podmiti ili preko neke veze? Nema šanse. Zašto nema šanse. Zato što tu rade pošteni ljudi, a drugo, što je možda i relevantnije, to je što tu publika ima poslednju reč i onu važnu reč. Možete vi da glasate koga hoćete, ako to publika ne konzumira, nema tog posla ništa.

Autor: Pink.rs