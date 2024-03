OVO SU NJEGOVE POSLEDNJE REČI! Snežana Đurišić otkrila kako je tekao RAZGOVOR nje i supruga pred njegovu smrt: IZ ČISTA MIRA JE TO IZJAVIO I VIŠE GA NISAM VIDELA!

Snežana Đurišić bila je 36 godina u braku sa Slobodanom Gvozdenovićem, a pevačica je otkrila da ju je neposredno pred smrt suprug dovezao na posao.

Snežana je prepričala kako je tekao njihov poslednji razgovor, a kako kaže, uverena je da je Slobodan predosetio svoju smrt.

- Surovo je kako je sve ispalo. Dovezao me je do sale gde je trebalo da pevam, još pamtim kako je gledao za mnom. Kao da je znao šta će se desiti. Rekao je: ‘Javi se’ i više ga nisam videla. Da stvar bude još surovija, i naša deca su u tom trenutku bila na nekoj svadbi. Samo veče pre tragedije iz čista mira mi je rekao da ako sve ide redom, a trebalo bi, on kao stariji treba prvi da ode s ovog sveta, pa da mu ja obećam da neću prestati da pevam. Sutra uveče ga nije bilo.Sigurna sam da je predosetio šta će se desiti. Deca su mi tada toliko pomogla da mislim da toga nisu ni svesni. Koliko su u stanju da nam život zaviju u strah i konstantnu brigu, toliko nam kroz ljubav pruže snagu u trenucima najveće slabosti - rekla je svojevremeno Snežana za Espreso.

Snežana je otkrila da je bila maloletna kada je zavolela svog supruga, te da je pobegla kako bi bila sa njim.

- Bila sam maloletna, pa sam morala da sačekam da napunim 18 godina. Počeli smo da se zabavljamo 23. februara, na Slobin rođendan, 6. juna sam napunila 18 godina, a već 11. pobegla za njega. Moji roditelji su bili razočarani u mene, ali i ja u njih. Ipak, to je brzo prevaziđeno i nas dvoje smo se venčali u decembru 1977. godine. To nije značilo da smo radili zajedno, sa mnogim drugim kolegama radio je više, ali nije bio ljubomoran, imao je poverenja i zdrav razum. Jer ako žena hoće, otići će, a uz to, ja sam neko ko ne voli lance. Doduše, jednom smo posle 11 godina braka imali krizu i nesporazume koje smo prevazišli razgovorima. Nije bila u pitanju preljuba, ali ljubav je pobedila, jer samo ona može da održi porodičnu zajednicu. U suprotnom, ne vrede ni milioni, naročito ako se bavite estradom, pogotovo danas - rekla je ona tada.

Autor: pink.rs